Jake Dixon desata el orgullo británico en Silverstone

Jesús Gutiérrez Domingo, 4 de agosto 2024, 13:09 | Actualizado 18:50h. Comenta Compartir

El GP de Gran Bretaña se cerró con la carrera de Moto2 y con el 'God Save the King' cantado entre los más de 42.000 aficionados que asistieron al circuito de Silverstone. Hacía casi una década que un piloto de británico no ganaba la carrera de casa y, además, el héroe local Jake Dixon ganó a lo grande, con adelantamiento incluido en la última vuelta al que había sido el dominador de todo el fin de semana en Moto2, Arón Canet.

El piloto valenciano no había cometido un solo error en todo el gran premio. Había dominado el viernes y el sábado, y desde el inicio de carrera se puso en cabeza, buscando escaparse. Tuvo que cambiar de estrategia a mitad de prueba cuando vio que Dixon se había soldado a su rueda y que tenía al tercero a más de siete segundos. Ahí ralentizó la marcha, guardando fuerzas para el tramo final. Fue entonces cuando llegó el ataque del británico, al inicio de la última vuelta, que debería haber encontrado respuesta por parte de Canet, pero que se quedó clavado por un error humano: «He puesto el punto muerto en una curva y ahí se me ha ido. Lo he intentado hasta el último momento, pero estaba demasiado lejos». El piloto español no se mordía le lengua cuando aseguraba que estaba «jodido por no ganar porque había sido mi mejor fin de semana desde que estoy en Moto2». Al menos, este segundo puesto le permite salir de una dinámica negativa, ya que no estaba en el cajón desde el segundo gran premio del año en Portugal.

Todavía está lejos de un liderato que reforzó Sergio García en Silverstone. Y eso que el piloto de Burriana se enfrentaba a su domingo más incierto, ya que partía desde la sexta fila de parrilla y en la salida tuvo un toque con otro piloto que le retrasó a la 24ª posición. No se puso nervioso García, pese a que en ese momento su compañero de equipo y rival, Ai Ogura, rodase en primera posición. Empezó a recuperar posiciones mientras que el japonés se hundía, en el tramo final de la carrera. Al final, acarició un podio que finalmente fue para el italiano Vietti, pero sin duda daba por bueno esa cuarta posición, sobre todo porque en clave título le metía 11 puntos a Ogura, que solo pudo terminar 14º.

Otros cuatro españoles acabaron en el top 10 de la clasificación final: Manu González quinto, Jeremy Alcoba séptimo, Albert Arenas octavo y Alonso López noveno.