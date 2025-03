Jake Dixon impone su experiencia y Manu González es más líder en Moto2

Jesús Gutiérrez Domingo, 16 de marzo 2025, 17:03 | Actualizado 18:41h. Comenta Compartir

La salida fue clave para el devenir de la carrera de Moto2, ya que en esos primeros metros Jake Dixon le robó la primera posición al poleman, Manu González, y se mantuvo al frente hasta la bandera de cuadros. Además, en esa vuelta inicial, el compañero del británico, Filip Salac, batalló la segunda plaza al español, que ya cedió unos metros con la moto de cabeza, una referencia que podría haberle servido para escaparse juntos. «Podría haber aprovechado su rebufo, pero tenía un par de décimas más que yo», comentó González, sin poner ni un pero a la victoria de Dixon. Y es que hasta las últimas vueltas fue aumentando su ventaja, con una velocidad inalcanzable para sus rivales. «Sabía que tenía buen ritmo, pero no que tuviera tanto margen», se sorprendía el ganador.

Dixon es un clásico de la categoría intermedia, donde debutó en 2017. A sus 29 años es el piloto más veterano en una parrilla cada vez más rejuvenecida. Quizás su pasaporte le haya ayudado en algún momento a mantenerse, ya que es el único piloto británico en Moto2, pero en las últimas temporadas siempre ha sido uno de esos 'outsiders' con los que contar para el título y la esperanza de ver de nuevo a un piloto británico en la clase reina. Ya corrió un par de carreras en 2021 con la Yamaha, sustituyendo al lesionado Morbidelli, y está claro que si todavía sueña con MotoGP tiene que mantener el nivel mostrado en Termas de Río Hondo.

Precisamente en esa batalla por el campeonato está Manu González, que después de su victoria en Tailandia afianza el liderado con el segundo puesto de Argentina. Una plata que sabía a victoria, teniendo en cuenta el nivel de su rival en esta pista. «He dado el máximo y no he pensado en el Mundial, sino en no caerme, pero hoy Dixon era más completo y no ha cometido un solo error», comentaba el piloto madrileño.

No hubo batalla por la victoria, pero sí por el podio, con el checo Salac perdiendo una ocasión de oro, ya que se fue al suelo intentando adelantar a Marcos Ramírez y, de paso, penalizó la carrera del gaditano, que terminó quinto. Finalmente, el último hueco en el cajón se lo disputaron Celestino Vietti y Arón Canet, con premio final para el italiano, aunque el español sumó unos buenos puntos en clave campeonato, más teniendo en cuenta que el viernes sufrió una durísima caída que le lastró todo el fin de semana.

