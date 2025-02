Sergio García lidera un triplete histórico en Moto2

Jesús Gutiérrez Le Mans Domingo, 12 de mayo 2024, 11:55 | Actualizado 16:49h. Comenta Compartir

Desde hace una década el fabricante alemán Kalex ha colonizado la categoría intermedia con un efectivo chasis que utilizan la mayor parte de los equipos (por reglamento, todos equipan el mismo motor tricilíndrico de Triumph). Apenas hay excepciones de algún pequeño constructor que sigue su propia vía y ese es el caso de los italianos de Boscoscuro, que este año tienen cuatro motos, pero se están mostrando supercompetitivas. De hecho, en el circuito de Le Mans hicieron historia al copar las tres primeras posiciones del podio, en su primer triplete de la historia y poniendo fin a una racha de ¡186 carreras! con al menos una Kalex en el podio de Moto2.

Al margen del fabricante italiano, el triunfador del día en Moto2 fue Sergio García, que lideró todas las vueltas desde la salida con un ritmo muy consistente en la que ya es su segunda victoria del año. El resultado final estuvo condicionado por la salida en la que falló el 'poleman' Arón Canet, que se quedó clavado y tratando de recuperar posiciones en la primera chicane estuvo a punto de irse al suelo en dos ocasiones. Tuvo suerte de no caerse, pero se quedó undécimo, muy fuera de posición vista su velocidad este fin de semana.

Con cuatro vueltas rápidas consecutivas, Canet se situaba segundo en el inicio de la sexta vuelta. Quedaban 16 para el final y solo tenía a García por delante a poco menos de dos segundos. Empezaba una caza en la que ambos pilotos prácticamente clavaban sus tiempos y en la que el valenciano no era capaz de arañar ni una décima al castellonense. En una batalla que también fue mental y que ganó el de Burriana. «Sabía que si me ponía delante podía rodar muy consistente en este ritmo y no he cometido errores», comentaba García, que con esta victoria se alzaba de nuevo al liderato de Moto2, con siete puntos de margen con el americano Joe Roberts.

Si por delante García no bajó la guardia, a Canet se le hicieron muy largas las 22 vueltas de carrera, teniendo en cuenta que llegaba al GP de Francia muy tocado físicamente después de que se fracturase la cabeza del peroné de la pierna izquierda hace dos semanas en Jerez. Y en las últimas vueltas perdía el podio de Ai Ogura y de Alonso López, pero también con Roberts, con el que se llegó a tocar y se fue largo en la última vuelta, para concluir sexto, justo por delante de Fermín Aldeguer, la cuarta de las Boscoscuro que hicieron historia en Le Mans.

Temas

Francia

Moto2