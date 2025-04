Ai Ogura aprovecha el error de Fermín Aldeguer en Assen

Jesús Gutiérrez Madrid Domingo, 30 de junio 2024, 12:01 | Actualizado 14:45h. Comenta Compartir

Tras un inicio dubitativo del campeonato, Fermín Aldeguer llegaba al histórico circuito de Assen con la intención de reivindicarse. Nada más arrancar la temporada se confirmó su salto a la clase reina con una Ducati para el próximo año, y tras todo el baile de sillas que se ha producido en las últimas semanas en MotoGP, sus méritos se empezaron a poner en duda. O al menos así lo interpretaba él. «La gente habla desde su casa. Dicen que no me merezco la MotoGP. Creo que en ningún momento he dado para pensar eso, así que la gente esté tranquila que yo sigo siendo el mismo».

Y en el Gran Premio de los Países Bajos se volvió a ver la mejor versión de Aldeguer, que había hecho la pole el sábado y que rompió la carrera de inicio, escapándose en busca de su segunda victoria del año. Sin embargo, los siempre traicioneros límites de pista de Assen se cruzaron en su camino. El primer aviso lo recibió cuando solo habían pasado cuatro vueltas, así era obligatorio ser muy preciso durante cada una de las 18 vueltas restantes. Y en el ecuador de la carrera, con nueve vueltas por delante, llegó la fatídica sanción de vuelta larga. «Todavía no sé dónde he pisado el verde, pero el error ha sido mío», comentaba Aldeguer. Una penalización que le hacía perder dos posiciones en carrera y situarse tercero, tras Ogura y Sergio García. Y con un hueco de seis décimas que cerrar.

La victoria se la iban a jugar tres pilotos y el primero que cayó de la batalla fue García, que intentó ponerse en cabeza, pero su compañero Ogura le devolvió el adelantamiento inmediatamente; y en el tramo final se quedó sin gomas, con varios sustos que le hicieron pensar en el campeonato. «Ha sido una tercera posición conformista, pero es otro podio más y seguimos sumando».

Ogura y Aldeguer iniciaban la última vuelta pegados, pero el japonés apretó los dientes y no dio ni una opción de adelantamiento al español, que finalmente se tuvo que conformar con la segunda posición. García cruzó el meta tercero, con otros tres españoles en el top 10: Marcos Ramírez 7º, Alonso López 8º y Manu González 9º.

Sergio García se mantiene al frente de la clasificación, con 14 puntos sobre Ogura y 23 sobre el norteamericano Joe Roberts, que no disputó la carrera de Assen por lesión. Mientras que Aldeguer escala hasta la quinta posición, a 55 puntos del de Burriana.

