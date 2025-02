Triunfo de Tony Arbolino en el sprint de Moto2

Jesús Gutiérrez Domingo, 2 de abril 2023, 17:02 | Actualizado 18:41h. Comenta Compartir

A diferencia del resto de las categorías, los pilotos de Moto2 no habían tenido la posibilidad de rodar en agua en todo el fin de semana. Por ello, Dirección de Carrera decidió reducir un tercio la distancia de la carrera, para reducir a su vez el riesgo. Iban a ser solo 14 vueltas, dos más que el sprint de MotoGP, pero que no tuvo la emoción, ni el espectáculo de la carrera corta de los sábados.

Impresionaba la arrancada de Arón Canet, que llegaba con amplio margen a la primera curva, pero tenía truco. Y es que el valenciano se había adelantado en la salida y tuvo que cumplir dos 'long lap' de sanción. Esa penalización arruinó sus opciones de victoria, ya que después de cumplir con sus dos vueltas largas, ya se había formado un trío por delante con casi cinco segundos de ventaja.

El 'poleman' Alonso López había asumido el liderazgo una vez que Canet empezó a cumplir sus sanciones. El madrileño tiró con todo lo que le permitía las condiciones del circuito y se llevó a su rueda a Tony Arbolino y a Jake Dixon. El británico participó en la carrera de Moto2 solo unas horas después haber sido padre por primera vez y tenía una gran motivación por celebrarlo en el podio.

López llevó el peso de la carrera, llevando pegado a Arbolino mientras que Dixon sufría por mantenerse a rueda. A tres vueltas del final llegó el ataque de Arbolino, que inmediatamente abrió ese medio segundo de ventaja que el madrileño ya no pudo recuperar, pero tampoco peligró su segunda plaza. A pesar de que había rozado el fin de semana perfecto, ya que el sábado ya había hecho la pole, Lopez daba por bueno este primer podio del año: «El objetivo es ser campeón y aunque hoy he cometido un error en la salida, este podio me sabe a oro».

La victoria de Arbolino le situaba también al frente de la clasificación de Moto2, con 8 puntos sobre una Canet que había escalado hasta la cuarta posición, lo máximo que podía conseguir tras su sanción. El gran damnificado de una jornada pasada por agua era Pedro Acosta, que no encontró las sensaciones en estas condiciones, concluyó 12º y bajaba a la tercera posición del campeonato. Y el que se reivindicó fue el rookie Sergio García, con una meritoria quinta plaza en su segunda carrera en la categoría y su primera vez en agua con esta Moto2.

