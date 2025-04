Alonso López sobrevive al nuevo neumático de Moto2

Jesús Gutiérrez Domingo, 10 de marzo 2024, 16:11 | Actualizado 18:02h. Comenta Compartir

El Mundial de Moto2 inició la nueva era Pirelli en Catar. El fabricante italiano sustituía a Dunlop, que había sido el suministrador de la categoría intermedia desde que esta echó a rodar en 2010. Había dudas de cómo sería el comportamiento de las nuevas gomas en la primera carrera del año. Unos neumáticos que se habían mostrado muy rápidos en los test de pretemporada y en la Q2, donde Arón Canet había destrozado el récord absoluto de Losail, pero quedaba ver su rendimiento a 18 vueltas. Y fueron un elemento decisivo.

Las primeras vueltas de Moto2 fueron frenéticas. El poleman se había quedado clavado en la salida, pero en apenas tres vueltas pasó de noveno a liderar la prueba. Sin embargo, ese esfuerzo extra de Canet lo pagó muy rápido y el valenciano se fue apagando en el primer tercio de carrera. Todos los pilotos que estuvieron en cabeza en esas primeras vueltas (Arenas, González y el propio Canet) se fueron diluyendo conforme las gomas se desgastaban. El único que aguantaba desde el inicio era Alonso López, que no desfallecía mientras veía cómo sus nuevos rivales se aproximaban en la segunda mitad de carrera, porque habían sido más dulces en su conducción en las primeras vueltas.

Esa fue la clave de la primera prueba del campeonato. «He ganado por la gestión de la carrera. Por mi estilo de pilotaje cuido mucho los neumáticos y he llegado al final con un extra de goma. Veía que los pilotos que empezaban delante estaban siendo muy agresivos y yo no quería apretar», explicaba Alonso López tras su triunfo. El madrileño aguantó en cabeza desde la sexta vuelta y en los últimos giros contuvo al piloto belga Barry Baltus, que no había pasado de un 'top 5' y que en la cita de Catar peleó por la victoria hasta la última curva, aunque no encontró el hueco para adelantar.

También se estrenaba en un podio de la categoría intermedia Sergio García, otro de los pilotos que cuidó las gomas e hizo una carrera de menos a más. El de Burriana partía en la parrilla 18º y remontó hasta la tercera posición en su debut con la Boscoscuro. La moto italiana, por cierto, batió en la primera cita del año a las dominadoras Kalex, al situar tres de sus motos en las cuatro primeras posiciones.

Temas

Moto2