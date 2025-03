Cara y cruz para los Márquez en Silverstone

Jesús Gutiérrez Sábado, 5 de agosto 2023, 19:36 Comenta Compartir

Se cumplieron las previsiones meteorológicas y Silverstone amaneció completamente cubierto por las nubes, que no pararon de descargar agua en toda la mañana. La sesión clasificatoria, a primera hora, se disputó bajo un aguacero que hizo temer por la continuidad del programa del sábado. Algunos pilotos de MotoGP, incluso, se plantearon la posibilidad de plantarse antes de la carrera corta si persistía la lluvia; lo que el organizador del campeonato ni llegó a valorar. Por suerte para todos, conforme avanzó el día la precipitación dio un respiro y el asfalto fue absorbiendo la mayor parte del agua.

A pesar de todo, el sprint de MotoGP fue declarado en mojado y todas las motos de la parrilla calzaban neumático rayado en la salida. Desde la pole partía la Ducati de Marco Bezzecchi, seguido de la KTM de Jack Miller y de otra Ducati, en este caso de Álex Márquez, que en el pasado ya había protagonizado grandes actuaciones en estas condiciones.

El de Cervera se situó al frente de la carrera ya en el segunda giro y uno después, lograba la vuelta rápida de carrera y abría un hueco de más de un segundo sobre su compañero de marca Bezzecchi. Una ventaja considerable en un sprint a solo diez vueltas, pero en unas condiciones tan delicadas, era demasiado fácil cometer un error.

Avanzaba el sprint y las distancias se mantenían en torno al segundo, pero en el tramo final el italiano hizo un cambio de ritmo y recortó a la mitad la ventaja cuando afrontaban la última vuelta. Justo en ese momento, para añadir más dramatismo al final, volvió a chispear en el circuito y ondearon las banderas de lluvia. Una situación que no alteró al pequeño de los Márquez. Por primera vez desde que compite en la categoría máxima, cruzó la bandera de cuadros en primera posición.

Un triunfo histórico para el bicampeón del mundo que, sin embargo, no sumará como victoria en un gran premio en su palmarés, ya que las carreras cortas de los sábados solo tienen estatus de sprint. «Te dan una medalla y te vas para casa», comentaba entre risas, todavía eufórico, Álex Márquez. Pero es una victoria al fin y al cabo.

Le acompañaron en el podio Bezzecchi y Maverick Viñales, que también se estrenaba en el cajón en un sprint con la Aprilia. Su compañero, Aleix Espargaró, perdió la cuarta posición en favor del francés Zarco en la última vuelta.

Jorge Martín, sexto, cedió provisionalmente la segunda posición en el campeonato en favor de Bezzecchi, pero ambos recortaron puntos al líder Pecco Bagnaia, que tuvo un sábado para olvidar, después de una fuerte caída en la Q2 y terminar 14º en un sprint donde los cuatro campeones de la actual parrilla fracasaron. Además del propio Bagnaia, Joan Mir concluyó 17º, Marc Márquez 18º y Fabio Quartararo 21º y penúltimo.

Vía crucis

Se dice que la lluvia tiende a igualar las diferencias mecánicas y en estas circunstancias se podría haber presentado como una oportunidad el sábado para Marc Márquez. Pero ni por esas… El único momento del día en el que arriesgó el hexacampeón de MotoGP fue en la Q1, donde buscó quedar entre los dos primeros para entrar en la batalla por la pole de la Q2 pero se quedó a cuatro décimas de conseguirlo. Y ahí dejó de intentarlo. «En Alemania por seguir insistiendo tuve cinco caídas. En seis carreras que he competido esta temporada me he roto tres huesos y un ligamento… Tengo que utilizar mi experiencia porque así no llegas ni a final de año».

Desde la quinta fila de la parrilla (14º) buscó hacer su carrera, sin arriesgar y sin meterse en líos. «He corrido en modo entrenamiento», reconocía después el propio Marc Márquez. «Buscaba mi posición para que me fueran pasando poco a poco todos bien y, luego, cuando he encontrado a Mir y el resto de las Honda hemos hecho la carrera juntos». Las cuatro Honda terminaron la carrera en el fondo de la clasificación, a casi 30 segundos en una prueba de 10 vueltas, lo que significa rodar a tres segundos por vuelta. Y no parece que la situación vaya a cambiar el domingo, con una previsión meteorológica más benigna. «Otra carrera de entrenamiento a 20 vueltas».

El sábado del GP de Gran Bretaña también dejó dos poles españolas en las categorías pequeñas. En Moto3 los candidatos al título saldrán en primera fila: Jaume Masià primero y el líder Dani Holgado tercero. Mientras que en Moto2, dos murcianos se jugaron la más privilegiada posición en la parrilla, que fue para Pedro Acosta, por delante de Fermín Aldeguer.