Bezzecchi arrasa en Assen en otro infausto sábado de Marc Márquez

Marco Bezzecchi mantiene un idilio con el circuito de Assen. En esta misma pista lograba hace justo ahora un año su primer podio en la categoría reina en su temporada de 'rookie'. Y antes de su victoria en el sprint, ya había dominado los entrenamientos del viernes y del sábado, y se había hecho con una pole después de destrozar el récord absoluto del circuito. Había pocas dudas de que el joven talento italiano fuera el favorito, pero una mala salida le hizo perder posiciones de inicio. En realidad, más que la salida, fue la primera curva, donde se fue largo y perdió el sitio con Bagnaia, Binder y Quartararo; y en una carrera corta como la del sábado, no hay mucho tiempo de reacción.

Sin embargo, Bezzecchi tenía un punto más que sus rivales y en apenas tres vueltas ya era líder de la carrera, después de un adelantamiento magistral a su amigo y jefe de filas de Ducati, Pecco Bagnaia. De ahí hasta el final ya no dio opciones. Quedaban diez vueltas por delante y la batalla entre italianos estaba resuelta en favor del primero. Con su triunfo del sábado, Bezzecchi ganaba el primer sprint de su vida y buscará un histórico doblete el domingo, en una carrera larga que sí que sabe lo que es ganar este año, ya que se llevó las de Argentina y Francia.

Si Bezzecchi es el hombre a batir en Assen, Bagnaia es sin duda el piloto a batir en el campeonato. El vigente rey de MotoGP ha ganado la consistencia que no tuvo las temporadas pasadas. En un año de tantas tantas alternativas en cabeza, el de Turín es el único que siempre está delante.

A las Ducati les acompañó en el podio otro piloto que tiene un título de MotoGP en su palmarés, Fabio Quartararo. En una pista donde la Yamaha siempre hizo la diferencia en el pasado, el francés volvió a asomar la cabeza; y pese a que cruzó la línea de meta en cuarta posición, la posterior sanción de tres segundos a Brad Binder por exceder los límites de pista en la última vuelta, le dio un lugar en el cajón.

También mejoró una posición Aleix Espargaró, cuarto y mejor español este sábado. El piloto de Aprilia tendrá el domingo otra oportunidad en un circuito donde el año pasado firmó una remontada memorable y el adelantamiento del año, cuando pasó a dos pilotos en la chicane de entrada a meta. Por detrás de Aleix, Jorge Martín no pudo mantener su racha en el podio de los últimos tres fines de semana y se tuvo que conformar con la sexta posición, aunque se mantiene segundo en el campeonato. Maverick Viñales concluyó séptimo, mientras que Álex Márquez cerró las posiciones de puntos en el sprint, con la novena posición.

Llueve sobre mojado

En un fin de semana sin muchas expectativas por las lesiones y porque la Honda no está al nivel, Marc Márquez había decidido no forzar la máquina. Sin embargo, el ADN competitivo siempre está ahí y durante la Q1 del sábado trató de hacer magia a una vuelta para situarse delante en parrilla y después ya se vería. Pero todo ese esfuerzo acabó de la peor manera posible, con una nueva caída, la 14ª de la temporada, pero muy diferentes a las otras trece pasadas.

SI todas las anteriores había sido por superar los límites de la moto, en esta ocasión el de Cervera se despistó en medio de la sesión clasificatoria y embistió al italiano Bastianini cuando buscaba una rueda a la que seguir. Una situación muy desafortunada y que admitió como error propio. «Nos hemos quedado los dos mirando pero como en los accidentes de tráfico, es culpa del que toca por detrás, así que tengo que asumirla yo».

Pese a que el impacto fue a baja velocidad, en la caída se resintió de esa fisura en la costilla que le está dando tanta guerra este fin de semana. Incluso se llegó a plantear no disputar el sprint y volver a retirarse el fin de semana, aunque optó por continuar a medio gas. «Hay que seguir porque en casa no mejoras. Si es verdad que, si ahora tuviese dos carreras más seguidas, esta me la saltaría, pero al haber esta y luego un mes y medio de parón me viene bien estar aquí, dar vueltas y seguir acumulando kilómetros». Márquez partía 17º en parrilla y acabó 17º en el sprint. Y salvo un milagro, la carrera larga del domingo será más de lo mismo.

La 'catedral de Assen celebró dos poles españolas este sábado en las categorías pequeñas. La de Moto3, para el jovencísimo David Muñoz, que acaba de cumplir 17 años, es la primera de su carrera. La alegría del piloto sevillano contrastaba con la del líder del campeonato, Dani Holgado, a quien un cúmulo de errores le hará salir último en la parrilla. Y en Moto2, la pole fue para el piloto madrileño Alonso López, mientras que Pedro Acosta saldrá desde la segunda fila de parrilla, sexto.