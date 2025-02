Enea Bastianini se lleva un sprint bestial en Silverstone

Jesús Gutiérrez Sábado, 3 de agosto 2024, 16:43 | Actualizado 19:26h. Comenta Compartir

El sábado de Silverstone arrancó con sorpresa, ya que la pole con récord incluido se la anotó Aleix Espargaró con la Aprilia, mientras que el principal favorito para esa vuelta rápida, Jorge Martín, no podía estar siquiera en la primera fila y firmaba una discreta cuarta posición. Por delante de él, además de su buen amigo Aleix, se situaban las dos Ducati oficiales de Pecco Bagnaia y Enea Bastianini. El vigente campeón de MotoGP aprovechaba esa primera fila para lanzar un recado a Marc Márquez sin nombrarle. Y todo porque el de Cervera había buscado la rueda del italiano como referencia para hacer su vuelta más rápida (séptimo en parrilla). «Somos pilotos de MotoGP, los más rápidos del mundo y estamos aquí porque hemos hecho muchas cosas solos. No entiendo. Esta situación es ridícula y va a seguir así hasta que alguien diga algo». Lo que no sabía todavía es que horas después Bagnaia y Márquez correrían la misma suerte en el sprint.

Un sprint que arrancó con sobresalto, tras un error en la primera frenada de Franco Morbidelli que arrolló a su compatriota Marco Bezzecchi y estuvo a punto de provocar una caída múltiple delante. El italiano sería sancionado después con una doble 'long lap' a cumplir en la carrera del domingo.

Todo ese lío inicial lo aprovechó Martín para colocarse en cabeza por delante de Bastianini y Espargaró, y con Bagnaia, que había fallado en la salida, cuarto. Tampoco hizo una de sus salidas marca de la casa, Marc Márquez, que no ganó ninguna posición, pero que en la segunda vuelta se quitó de un plumazo a Brad Binder y a Pedro Acosta para situarse quinto, Previamente los dos pilotos de KTM habían llegado a impactar perdiendo parte de los apéndices aerodinámicos de sus motos.

Aunque Márquez había llegado rápidamente a rueda de Bagnaia, el de Cervera no tenía la velocidad para seguir al cuarteto de cabeza. Especialmente porque Martín había impuesto un ritmo frenético y el de Cervera poco a poco fue quedándose en tierra de nadie.

En la reserva

Con Martín liderando a ritmo de récord, Bagnaia no tuvo otra opción que pasar al ataque. En el cuarto giro había hecho la vuelta rápida de carrera y acechaba ya la tercera posición de Aleix Espargaró cuando el italiano se iba al suelo de manera inesperada. El madrileño era consciente de que su principal rival estaba fuera de juego y Márquez de paso escalaba una posición.

La victoria de Martín en el sprint le habría devuelto al liderato de la clasificación, pero por detrás Enea Bastianini no había dicho su última palabra. La 'Bestia' era el tapado del sábado y lo confirmó cuando pasó al piloto español y se puso en cabeza a falta de cinco vueltas para el final.

En la última parte de carrera al de San Sebastián de los Reyes le surgió un problema inesperado cuando empezó a tener problemas con el consumo de combustible. Iba tan justo que tuvo que poner un mapa de potencia más conservador para llegar al final y esa extra de potencia máxima que no tuvo le impidió luchar con Bastianini al final. «Hemos consumido más gasolina de lo esperado al ir tanto tiempo delante con toda la resistencia del aire. Igual mañana tenemos que cambiar la estrategia», explicaba Martín, que en la última fase de la carrera no podía dormirse por la presencia de Espargaró detrás.

En la cuarta posición rodaba Marc Márquez, a más de tres segundos de la cabeza, pero con otros dos se margen con sus perseguidores. El ilerdense daba por buena esa posición cuando llegó otra caída inesperada por su parte (la decimoquinta de la temporada), cuando solo le quedaban dos vueltas para el final. «Pese a todo ha sido un buen día», valoraba el de Cervera. «Estaba cumpliendo mi objetivo, que era el quinto, porque hay cuatro pilotos que iban muy rápido hoy. Lo que ha pasado es que, para cumplir con ese objetivo, hemos tenido que arriesgar con la elección del neumático duro delante, que era el límite cuando la temperatura ha empezado a bajar. Es una combinación de error mío y ese neumático duro que no da previo aviso».

Los ceros de Bagnaia y Márquez revalorizaban la segunda posición de Martín en el sprint, que se quedaba a un solo punto del liderato de Bagnaia. La victoria fue para Bastianini, la primera de su vida en una carrera de sábado; mientras que la tercera posición fue para Aleix Espargaró, que no pudo atacar a su amigo Jorge. «Esperaba tener algo más en las tres últimas vueltas para poder atacar. Pero realmente ha sido brutal el ritmo de Enea, ha estirado todo y no me ha quedado otra que perseguir a las Ducati». Tendrá otra oportunidad el de Granollers este domingo, partiendo desde la pole y en un circuito donde ganó el año pasado.

La cuarta posición de Márquez la acabó heredando Binder, quinto fue Acosta con medio alerón de su moto roto. Álex Márquez terminó sexto y Maverick Viñales octavo.

También se disputaron las calificaciones de las cilindradas pequeñas, donde el equipo MT Helmets-MSI se hizo con dos poles de las dos categorías. En Moto2, el japonés Ogura partirá desde la primera posición por delante de Arón Canet. Mientras que el líder, Sergio García, falló y concluyó 16º. Y en Moto3, pole para el valenciano Iván Ortolá, por delante de Colin Veijer, Joel Kelso y el líder de la categoría, David Alonso.