Bagnaia, del milagro de Cataluña a un 'ok' médico para correr en Misano

«He tenido mucha suerte hoy, tengo que dar las gracias». Las palabras de Pecco Bagnaia el pasado domingo cuando abandonaba en muletas el hospital reflejaban lo vivido hacía solo unas horas en el circuito de Montmeló. Acababa de comenzar una carrera de MotoGP que lideraba el italiano cuando en la segunda curva su moto le dio un trallazo, le hizo volar por los aires e impactó con violencia sobre el asfalto. Allí quedó tendido mientras el resto de la parrilla trataba de esquivarle hasta que sucedió lo inevitable: la KTM del sudafricano Brad Binder le pasó por encima de sus piernas.

Inmediatamente ondearon las banderas rojas, se detuvo la carrera y atendieron en el asfalto al campeón de MotoGP, que estuvo consciente en todo momento. El accidente había sido potencialmente mortal, así que en el momento en que se supo que su vida no corría peligro, se abría otra derivada: ¿Una lesión de larga duración podría alterar un campeonato que hasta la fecha lideraba con autoridad?

La primera exploración en el centro médico del Circuit no mostró fractura alguna, y posteriormente en el Hospital General de Cataluña le realizaron más pruebas, incluyendo un TAC, que confirmaron el pronóstico inicial. Milagrosamente solo había sufrido un politraumatismo severo en la zona femoral y tibial, y numerosas contusiones de la propia caída, pero ni un solo hueso roto.

Aunque todavía magullado, el piloto turinés se presentará este fin de semana en Misano con la intención de correr. Por protocolo, deberá pasar un chequeo médico el jueves y será el médico del circuito quien autorice o no a Pecco Bagnaia disputar el Gran Premio de San Marino. «El domingo volví a casa junto con el equipo y después de descansar un poco empecé ya a concentrarme para intentar estar listo en Misano», explicaba el italiano en un comunicado difundido por el equipo Ducati. «El jueves pasaré el control médico y si los doctores me dan el 'ok' podré salir a pista el viernes en mi gran premio de casa, una cita que es siempre una cita especial para los pilotos italianos».

Actualmente el campeón de MotoGP tiene un colchón de 50 puntos en la clasificación general con su más inmediato perseguidor, el madrileño Jorge Martín, y de 71 con su compatriota Marco Bezzecchi. La carrera de Misano es la última en suelo europeo antes de que el campeonato inicie su habitual gira transoceánica de siete pruebas por la India, Japón, Indonesia, Australia, Tailandia, Malasia y Catar, para concluir el 26 de noviembre en Valencia.

Quien seguro no disputará la cita de Misano será el compañero de Bagnaia, Enea Bastianini, que también se cayó en la caótica primera vuelta de la carrera de Cataluña y sufrió una fractura en la mano y otra en el tobillo. El piloto de Rimini fue operado el lunes y se perderá, al menos las tres siguientes rondas del campeonato de MotoGP.

