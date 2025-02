Cancelado el Gran Premio de Valencia, que iba a decidir al campeón de MotoGP, por la DANA

Jesús Gutiérrez Viernes, 1 de noviembre 2024, 12:01 | Actualizado 15:48h. Comenta Compartir

La lógica se ha impuesto y no habrá Gran Premio de la Comunidad Valenciana. La DANA que ha arrasado todo a su paso también afectó a parte de las instalaciones del Circuit Ricardo Tormo. La proximidad del evento, planificado para el fin de semana del 16 y 17 de noviembre, y todo el despliegue que requiere un acontecimiento de esta magnitud, entre otras cosas, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, desaconsejaban su celebración. En consecuencia, el comunicado llegaba este mediodía por parte del campeonato, donde se aseguraba que se disputaría una ronda final, pero en un trazado aún por confirmar.

«Hemos estado en contacto constante con las autoridades locales y el circuito para evaluar la mejor manera de ayudar y cómo proceder. Nuestra responsabilidad con cada región donde competimos va mucho más allá del deporte y los eventos. Tras considerar cuidadosamente el impacto positivo que podría tener la presencia de MotoGP en Valencia en fechas posteriores frente a la necesidad de que ningún recurso se desvíe de los esfuerzos de recuperación, el campeonato y las autoridades locales se han visto obligados a cancelar el GP de Valencia de 2024. En lugar de competir en Valencia, MotoGP competirá por Valencia.

El campeonato pondrá su esfuerzo colectivo en respaldar los fondos de ayuda ya establecidos para asegurar que nuestro impacto positivo conecte con la región de la manera que mejor sirva a las personas y comunidades de las que hemos formado parte durante tanto tiempo. Nuestros esfuerzos comenzarán durante el GP de Malasia y continuarán en la ronda final de 2024, con una nueva sede y fechas que se anunciarán tan pronto como se confirmen», señala el comunicado de los organizadores del Mundial.

Entre los posibles escenarios que se están barajando, alguno de los circuitos españoles que ya es sede de un gran premio, como Jerez, Aragón o Montmeló, y también Catar, que también acogerá el primer fin de semana de diciembre su gran premio de Fórmula 1. Asimismo, se está valorando hacer la carrera el mismo fin de semana que estaba planeado en Valencia o retrasarlo una semana, para que haya más margen.

Los pilotos aliviados

Después de los entrenamientos de este viernes, los pilotos de MotoGP se habían reunido con los responsables de seguridad del campeonato. No se trataba de un encuentro excepcional, porque todos los viernes se realiza esta Comisión de Seguridad para hablar de temas que tienen que ver con el gran premio en curso, pero la de Malasia versaba sobre la cita de Valencia. Y allí, el promotor del campeonato, Dorna, ya les informó de la decisión minutos antes de hacerla oficial

En este sentido, los actores principales del campeonato se habían mostrado contrarios a correr en Valencia. Y el más explícito de todos fue el vigente campeón, Pecco Bagnaia, que hablaba en estos términos antes de conocer la cancelación oficial del GP de Valencia: «Yo espero que tengan en cuenta que, a nivel ético y con lo que está sucediendo, no es la situación justa ni correcta. No estoy dispuesto a correr en Valencia. incluso a costa de perder el título de MotoGP». Palabras que honran al italiano.

Otro que desde el principio habló del problema ético que suponía correr en Valencia fue Marc Márquez, que mantenía su discurso este viernes: «Plantear la situación con lo que se está viviendo, ya no solo en la Comunidad Valenciana, en España en general, me parece que éticamente no es correcto. Para mí, la única opción o el único sentido que tendría hacer el GP de Valencia sería por ayudar a esas personas. Ayudar se ayuda económicamente. Si no, no se ayuda. Y ahora mismo se ayuda poniendo todos los recursos posibles, todo lo que tiene España para ayudar a esas familias que, por mucho que se ayude, se ayuda poco».