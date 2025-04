Bagnaia destroza el récord de Jerez

Borja Gonzalez Jerez Sábado, 30 de abril 2022, 20:08 Comenta Compartir

Las dos jornadas previas a la carrera de MotoGP del Gran Premio de España han servido para dejar a dos pilotos por encima del resto. Uno, el autor de la pole, Pecco Bagnaia. «La carrera de Portimao me ha dado una gran confianza y finalmente he sentido que pilotaba como el año pasado, frenando fuerte, con mucha velocidad de paso por curva y logrando ser constante con los neumáticos usados. Nuestro trabajo empieza a dar sus frutos», reconocía el italiano este viernes, tras terminar tercero. Un resultado que mejoró el sábado el piloto que en 2021 más apretó a Fabio Quartararo, el segundo que está un peldaño por encima en un escenario en el que siempre ha brillado en MotoGP, aunque por primera vez desde que compite en la clase reina no lograse la pole, un logro que recayó de manera majestuosa en el italiano de Ducati.

«Quería hacer la quinta pole consecutiva aquí en Jerez pero la verdad es que he terminado un poco lejos. El tiempazo que se ha sacado Pecco ha sido increíble, más con las condiciones de altas temperaturas, por esto me resulta aún más impresionante. No sé cómo lo ha hecho.», reconocía el último campeón del mundo, que saldrá segundo, en referencia a un registro de récord: 414 milésimas mejor que el anterior mejor crono fijado por Maverick Viñales en 2020 con la Yamaha. Una auténtica barbaridad.

«Ha sido mi mejor vuelta hasta la fecha. Fui al máximo y no cometí ningún error. Normalmente, cuando empujas así es fácil irte largo en alguna curva, pero hoy todo lo trazamos a la perfección. Me ha acompañado la suerte y volví a sentirme bien en la frenada», describía Bagnaia, que ya desde el viernes había conseguido rodar con un ritmo muy cercano al de Quartararo, aproximándose aún más a su rival el sábado.

«Este es el circuito de Fabio, siempre ha sido muy competitivo aquí. En comparación con el día de ayer, hemos podido reducir la diferencia con él a nivel de ritmo», confirmaba, a la vez que apuntaba otros dos nombres para una posible lucha -Joan Mir y Aleix Espargaró-, para un domingo en el que se esperan temperaturas aún más altas, lo que podría llegar a alterar un poco las condiciones la pista e incluso el escenario esperado por piloto y equipos.

Mir se fue al suelo durante el entrenamiento oficial, lo que le terminó relegando al noveno puesto de la parrilla, mientras que Espargaró por segunda carrera consecutiva se metió en la primera línea, desde la que no esconde pretender pelear por ganar. «Yo creo que si analizas bien los entrenamientos libres y el FP4, ellos no tienen más ritmo que yo. Con más de 20 vueltas he sido capaz de rodar en 1'37«, y es un poco el ritmo que tiene Fabio. Pecco no ha dado tantísimas vueltas, aunque está claro que el hombre a batir aquí es Fabio, pero creo que tenemos un ritmo parecido. Mañana va a cambiar todo, pero si ahora tuviera que pronunciarme, creo que somos candidatos a luchar por la victoria».

Problemas para Márquez

Más difícil lo tendrá Marc Márquez, pese a su quinto puesto en la parrilla. El de Honda necesitó agarrarse a la rueda de Jack Miller en el tercer entrenamiento libre para meterse en la Q2, y en esa definitiva sesión siguió primero la estela de Pecco Bagnaia, y en su último intento la de Fabio Quartararo, los dos hombres más fuertes del día. Es más, su registro fue milésimas peor que el firmado por su compañero de equipo, Pol Espargaró, en la Q1, y que no le sirvió por 0.003 segundos para entrar en la Q2.

«Me estoy buscando la vida. Saber sufrir, saber sacar petróleo de donde no lo hay. Esto es lo que intento hacer», decía Márquez sobre su estrategia. «Salir quinto nos ayudará a que las primeras vueltas sean un poco más tranquilas y luego a ir sobreviviendo en las siguientes vueltas para hacer una carrera constante y sólida, sin exagerar», reconocía tras fijarse como objetivo finalizar entre los diez mejores.

El que se tiene que marcar un objetivo a la inversa, recuperar desde una mala posición, es el segundo de la general, Alex Rins, que partirá desde el puesto catorce y que tendrá que tomar como referencia sus dos últimas carreras: la de Austin, donde pasó de octavo a segundo, y sobre todo la de Portugal, en la que saliendo desde el puesto 23 cruzó la meta en cuarta posición.

Temas

MotoGP