Bagnaia cambia de estrategia y pasa al ataque en Malasia

El mano a mano entre Bagnaia y Martín, #TheRematch (la revancha) como lo llama el campeonato, se hace latente cada vez que las MotoGP salen a pista. Este viernes de Malasia el duelo se lo llevó el italiano, pero solo es un viernes, aunque todo suma a nivel mental.

Bagnaia salió a por nota desde el principio, liderando el primer entrenamiento libre con 7 décimas sobre el segundo y más de un segundo y medio sobre Martín, que solo pudo ser sexto. Una ventaja con truco, ya que el italiano fue de los pocos que puso la goma blanda al final de la sesión y buscó la vuelta rápida. Una estrategia desconocida para el todavía campeón del mundo que acostumbra a tomarse los viernes mucho más relajado, trabajando con neumático usado para encontrar el ritmo de carrera y que siempre va a más durante el fin de semana.

En cierta manera, saliendo al ataque también mandó un mensaje a su rival, aunque luego ante los medios restó importancia al hecho de haber liderado el viernes. «No es nada fácil ser primero también los viernes. Yo este año solo lo había conseguido en Assen y fui primero en todos los entrenamientos. No creo que vaya a influir sobre la cabeza de los demás. O no lo sé. Al final, hoy Jorge se ha caído y no creo que sea por esto. Pero un poco de presión sí que tiene, es normal que sea así», explicó Bagnaia, recordando el Gran Premio de los Países Bajos, donde arrasó, con pole y doblete en sprint y carrera.

Martín acabó el día segundo a solo 50 milésimas de Bagnaia y con una caída en su último intento de vuelta rápida. Nunca sabrá si sería o no más rápida que la de su rival, pero ya que se había ido al suelo y sin consecuencias, buscó la parte positiva de ese error. «Creo que ha sido porque me he venido un poco arriba y quería mejorar mi tiempo, pero no me preocupa. Al contrario, creo que es positivo ver dónde está el límite ya el viernes y ver por qué me he caído para no repetirlo. En general, estoy contento. Ha sido un buen día y me he encontrado muy bien», analizó.

Hay que recordar que en clave campeonato, Martín está 17 puntos por delante y, en función del resultado del sprint del sábado, podría tener ya bola de título en la carrera del domingo. En teoría, aquí hay menos rivales con los que contar y que puedan interponerse entre él y Bagnaia. Y esto es positivo ya que el madrileño depende de si mismo e incluso acabar todas las carreras segundo por detrás de su rival le daría el campeonato.

Márquez, a «sufrir»

Si Martín tiene un piloto a vigilar este fin de semana, aparte de su único rival por el título, ese es Enea Bastianini, que aquí en Sepang está, al menos, al nivel de los dos mejores del campeonato y el viernes ya fue tercero. De hecho, el año pasado ganó la carrera y lleva la misma Ducati que los dos candidatos al título. Que sea el compañero de box de Bagnaia cambia poco, porque el italiano ya ha avisado que no hay órdenes de equipo y que saldrá a ganar, entre otras cosas porque el próximo año no estará en Ducati. En cualquier caso, Bastianini puede ser un rival o un aliado para Jorge si éste también quita puntos a Bagnaia.

El que no parece estar en la batalla es Marc Márquez, en un circuito que nunca se le ha terminado de dar bien. El de Cervera salvó el viernes con la décima posición, la última que da acceso directo a la Q2, pero no es muy optimista de cara al fin de semana: «Estamos Malasia, uno de esos circuitos que tienes marcado en rojo en el calendario donde más sufres. Hemos cumplido con el objetivo de estar en la Q2, rozando el larguero y mañana intentar estar entre los cinco primeros. Sería muy optimista buscar esa segunda fila de parrilla, el objetivo más realista sería la tercera».

En el top-10 se colaron más españoles, como Maverick Viñales, cuarto, y que como casi cada fin de semana es el mejor entre las no Ducati. Álex Márquez fue quinto y Álex Rins octavo, con la Yamaha, que aquí en Sepang estrena un nuevo motor y de momento parece que funciona porque tanto él como su compañero de equipo, Quartararo, se clasificaron para la Q2. El que se quedó fuera por milésimas fue Pedro Acosta, undécimo, y que tendrá que pasar por la repesca de la Q1.