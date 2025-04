Bagnaia aprovecha un regalo de Martín para imponerse en el sprint de Indonesia

Jesús Gutiérrez Sábado, 28 de septiembre 2024, 13:19 | Actualizado 18:34h. Comenta Compartir

La montaña rusa en la que se ha convertido esta temporada de MotoGP vuelve a dar otro volantazo, con el error de Jorge Martín en la primera vuelta y el triunfo al sprint de Pecco Bagnaia que aprovechó el regalo inesperado. El campeonato va dando tumbos, mientras se suceden los errores de los candidatos al título; y los aspirantes, Enea Bastianini y Marc Márquez cada vez están más cerca.

La jornada de sábado arrancaba con la pole estratosférica de Jorge Martín, que se mostraba tremendamente superior a sus rivales a una vuelta. El madrileño aventajaba en más de medio segundo a su más inmediato perseguido, Bezzecchi, mientras que tercero terminaba Pedro Acosta que se colaba en primera fila, justo por delante de Bagnaia. En una Q2 muy accidentada, con cuatro caídas en apenas quince minutos, que provocaron banderas amarillas y una infinidad de vueltas canceladas. El protagonista negativo de esta sesión cronometrada fue Marc Márquez, que se fue al suelo en dos ocasiones. La primera vez siguiendo a Martín y la segunda a Bagnaia. El de Cervera no conseguía siquiera marcar un tiempo y tenía que partir duodécimo en la parrilla del sprint, misma posición que tendrá en la carrera del domingo.

Desde la pole, Martín clavaba la salida y mantenía la primera posición, mientras que Bagnaia apuraba la frenada y pasaba de cuarto a segundo, siguiendo la estela del líder del campeonato. Pero el mejor arranque con diferencia fue el de Márquez, que desde la cuarta fila de parrilla encontró un hueco imposible para situarse quinto en la primera frenada. «Ha sido instinto», comentaba el de Cervera sobre su salida. «Es verdad que tenía claro hacía donde quería ir, pero eso no garantiza que vaya a salir bien».

Todavía en la primera vuelta, Martín empezó a imponer velocidad, hasta que en la curva 16, la más delicada del circuito, se fue al suelo. «Ya me había caído ahí antes. Es una zona donde no hay agarre, es como si fuese hielo», se excusaba el piloto madrileño, cuya primera reacción fue: «coger el embrague, levantar la moto y seguir a ver si conseguía algún punto». Aunque completó inmediatamente toda la maniobra, al ser la primera vuelta el pelotón todavía estaba agrupado y cuando volvió a pista era el 21ª y último, y necesitaba llegar al menos hasta la novena que da derecho a puntos.

Nadar para ahogarse en la orilla

Mientras Martín se lanzaba hacia una infructuosa remontada (llegó hasta la décima posición), por delante solo era cosa de las Ducati. Aunque Pedro Acosta había realizado una gran salida y era segundo tras el error de Martín, en apenas cuatro vueltas vio como le pasaban las motos italianas sin hacer demasiados problemas. Primero Bezzecchi y Márquez en una misma curva, y después Bastianini. Y el murciano se quedaba retrasado liderando el segundo grupo.

Por delante, los primeros abrían hueco, pero en el ecuador de la carrera el cuarteto se vio reducido a tres con una colada de Bezzecchi rozó el drama ya que a punto estuvo de llevarse puesto a su buen amigo Bagnaia. Quedaba la mitad del sprint y Márquez andaba emparedado entre las dos Ducati oficiales de Bastianini y Bagnaia, que imponía un fuerte ritmo, rodando prácticamente en tiempos de calificación.

En las últimas vueltas, Bastianini empezó a acosar a Márquez. El italiano tenía más ritmo y parecía cuestión de tiempo que pasara al español. El adelantamiento llegó en la penúltima vuelta y Márquez tampoco puso mucha oposición. «Me venía recortando entre 2 y 3 décimas y lo que no quería es que me pasara como a Martín en Misano. Quería perder el menos tiempo posible y además un tercero era un objetivo más que cumplido después de esta Q2».

En ese tramo final de la carrera Bastianini era el más rápido, pero no llegó a tiempo para intentarlo con su compañero de equipo, que administró esas ocho décimas de ventaja en la última vuelta para lograr su quinta victoria al sprint, quizás la más inesperada de todas. «No esperaba recuperar puntos aquí y menos 12. Pero sé que mañana no será así. Jorge no cometerá el mismo error y podría ser un buen resultado un segundo puesto en carrera», echaba números un conservador Bagnaia, que redujo exactamente a la mitad su desventaja en la clasificación. De 24 con los que llegó, a 12. Mientras que Bastainini, a 50, y Márquez, a 53, siguen arañando puntos.

Bezzecchi y Morbidelli completaron el repóker de Ducati en el circuito de Mandalika. Pedro Acosta terminó sexto, por delante de Maverick Viñales. Mientras que Johann Zarco, octavo, dio los primeros puntos en un sprint de 2024 a Honda. Jorge Martín cruzó la meta décimo y se quedó a poco más de un segundo de Fabio Di Giannantonio y de haber rascado al menos un punto.

Este sábado del Gran Premio de Indonesia también se disputaron las calificaciones de las categorías pequeñas. En Moto2, Arón Canet sigue en estado de gracia y logró la pole, por delante de Dixon y del líder Ogura. Mientras que siguen los problemas para Sergio García que partirá 15º en parrilla. Y en Moto3, la pole fue para Iván Ortolá, aunque el valenciano deberá completar una doble vuelta larga, sancionado por rodar deliberadamente lento en los entrenamientos. Veijer y Furusato le acompañarán en primera fila. El líder David Alonso saldrá quinto mientras que Dani Holgado, que sufrió una terrorífica caída en la que le pasó por encima la moto de su compañero, solo pudo ser 14º y antes de la carrera se someterá a un chequeo médico para poder disputar la carrera.