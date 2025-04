Assen reinicia MotoGP

Jesús Gutiérrez Jueves, 27 de junio 2024, 18:21 Comenta Compartir

Ha pasado casi un mes desde que se disputó la última carrera del Mundial de MotoGP en el circuito de Mugello, el primer fin de semana del mes de junio. En su gran premio de casa triunfó Pecco Bagnaia, que se llevó la gloria el sábado y el domingo y recortó muchos puntos al todavía líder Jorge Martín. Aunque lo que ocurrió aquel fin de semana en la Toscana italiana pasó inmediatamente a un segundo plano cuando se produjo un seísmo en el mercado de MotoGP. Primero con el anuncio de que el madrileño partiría de Ducati con dirección a Aprilia en 2025, lo que terminaba de clarificar el que iba a ser el fichaje del año y, probablemente, de la década: Marc Márquez vestirá de rojo oficial Ducati las dos próximas temporadas.

Ese movimiento desbloqueó el mercado y provocó varias réplicas que se han ido conociendo estas semanas. Como la alineación completa de la potente estructura de KTM para 2025, con la llegada de Enea Bastianini y de Maverick Viñales, que formarán con el sudafricano Brad Binder y Pedro Acosta para tratar de plantar cara a las todopoderosas Ducati. Y el último en anunciarse, la llegada de Marco Bezzecchi (tercero en el Mundial de 2023) a Aprilia para sustituir a Viñales y acompañar a Martín. Aunque de momento solo se conocen once de los 22 pilotos que competirán la próxima temporada en la clase reina del motociclismo, los grandes movimientos ya se han producido y el mercado debería tomarse un respiro en estos momentos.

Cerrado, en parte, el capítulo del mercado toca poner toda la atención en la pista. Y no será porque no haya suficientes alicientes para hacerlo. Hay tres actores principales que se están jugando el título. Jorge Martín ha liderado desde el inicio el campeonato y aunque llegó a tener una ventaja considerable de más de un GP, ha visto recortada esa diferencia a solo 18 puntos respecto a Pecco Bagnaia. El italiano llega a Assen, uno de sus circuitos favoritos, con dinámica ganadora. Tiene este trazado tatuado en su brazo, ya que aquí es donde ganó su primera carrera del Mundial en Moto3 en 2016 y suma los dos últimos triunfos consecutivos en MotoGP.

El tercer elemento, cómo no, es Marc Márquez, que entre sprints y carreras no se ha bajado del podio desde hace seis grandes premios, aunque todavía le queda la asignatura pendiente de la victoria. Tradicionalmente, la rapidísima Catedral de Assen no ha sido su mejor circuito en MotoGP, donde solo tiene dos triunfos. El último en 2018. Sin embargo, todo es nuevo para él este año con la Ducati, que funciona en todo tipo de trazados. El de Cervera cada vez tiene más dominada la moto italiana. De momento, la estrategia de Márquez en esta primera mitad de temporada es sumar el máximo número de puntos posibles, y eso le ha llevado a estar a 35 de Martín en la clasificación. En Assen podría seguir la misma táctica conservadora teniendo en cuenta que solo un fin de semana después se corre en Sachsenring, su jardín particular y en el circuito donde más ha ganado a lo largo de su carrera.

Dos últimas oportunidades

El doblete centroeuropeo que viene (Assen y Sachsenring) serán las dos últimas balas para Pedro Acosta si quiere batir el récord de ganador más joven de un gran premio, que todavía ostenta Márquez. El murciano ya ha demostrado que puede ganar cualquier fin de semana, aunque sea tan difícil arrebatar una victoria a una Ducati. De hecho, en este 2024 solo Maverick Viñales con la Aprilia lo ha conseguido. Para el propio Viñales y para su compañero, Aleix Espargaró, Assen supone otra buena oportunidad en un trazado rápido y fluido donde la moto italiana debería ir a priori bien.

En cuanto a las categorías pequeñas, Sergio García se mantiene al frente del Mundial de Moto2, aunque tiene al estadounidense Joe Roberts al acecho, a solo 7 puntos y después de triunfar en Mugello. Mientras que en Moto3 el hispano-colombiano David Alonso domina con puño de hierro la categoría pequeña, con 37 puntos de ventaja sobre Dani Holgado y tres victorias en carrera consecutivas.