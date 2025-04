Las Aprilia vuelan y las Honda tocan fondo

Jesús Gutiérrez Barcelona Viernes, 1 de septiembre 2023, 20:20 Comenta Compartir

Aleix Espargaró voló en el primer día del Gran Premio de Cataluña, batiendo el récord absoluto del circuito, algo que no suele ser habitual en un viernes en MotoGP, y demostrando el nivel del piloto de Granollers en esta pista. Pero también el nivel de la Aprilia, ya que tanto él como su compañero Maverick Viñales firmaron un doblete en las dos sesiones de entrenamientos con las que comenzó el gran premio.

«Nuestra moto funciona muy bien aquí, ya lo sabíamos antes de venir, pero hay que ir paso a paso. El año pasado a Quartararo no se le vio en todo el fin de semana y dio un recital el domingo y ya sabemos que Bagnaia arranca tranquilo los viernes. Mi objetivo y mi sueño es luchar por la victoria y con este primer día vamos en la buena dirección», comentaba un confiado Aleix Espargaró, el máximo favorito. Al otro lado del box, Maverick Viñales también reivindicaba su condición de aspirante. «Llevamos la misma moto, no hay excusas para no luchar contra él».

Solo hizo falta un día en pista para que algunos como Álex Márquez vieran a las Aprilia «imbatibles» en este circuito. Y eso que las Ducati coparon siete de las diez primeras posiciones, pero siempre por detrás de Aleix y Maverick. Las todopoderosas motos rojas parten en Montemló desde el segundo escalón, aunque no sería la primera vez que dan un gran paso adelante conforme avanza el fin de semana. De momento, prácticamente toda su artillería cumplió con el objetivo de los viernes, acabar en el top 10 que daba acceso directo a la Q2. Y acompañando a las dos Aprilia y a las siete Ducati, la KTM que está haciendo la diferencia este año, la del sudafricano Brad Binder.

Ni rastro de los japoneses

Pol Espargaró se quedó a escasas 28 milésimas de su paso a la Q2, lo que ya de por habría sido un éxito para el menor de los Espargaró, teniendo en cuenta que todavía está en fase de recuperación de su terrible accidente en Portimao. El piloto de GasGas tendrá que pasar por la repesca de la Q1 el sábado por la mañana, como también lo harán los españoles Raúl y Augusto Fernández, decimotercero y decimosexto, respectivamente.

La del piloto balear fue la última de las motos europeas, ya que los seis últimos clasificados llevaban mecánica japonesa, con su propia jerarquía. Primero las dos Yamaha, la de Fabio Quartararo (ganador del gran premio el año pasado) y Franco Morbidelli; y cerrando la clasificación las cuatro Honda: Marc Márquez, Takaaki Nakagami, Iker Lecuona y Joan Mir, por este orden.

«Es difícil de aceptar que en los últimos seis años en los que he estado aquí he luchado por la victoria, que el año pasado gané con seis segundos de ventaja y ahora estoy decimoséptimo», explicaba sobre la difícil situación que atraviesa Yamaha su buque insignia, el francés Quartararo, campeón de MotoGP en 2021 y subcampeón el año pasado.

En el caso de Honda, Márquez ya avisaba desde el jueves que éste sería un fin de semana de sufrir. «Pero es que todos los puntos débiles que tenemos este año están en este circuito. Las curvas largas que son mayoría, el poco grip que hay en la pista y la falta de tracción de nuestra moto». Y con todo eso, la misma mentalidad que en las últimas carreras. «No queda otra que paciencia, expectativas bajas, concentrarte en ti mismo y ser profesional y seguir trabajando para intentar mejorar el proyecto de cara al futuro», agregó.

Además de MotoGP, en el circuito de Montmeló también se disputaron los primeros entrenamientos de las categorías pequeñas. En Moto3 el más rápido de la jornada inaugural fue el valenciano Jaume Masià; mientras que en Moto2, el piloto japonés Ai Ogura sorprendió al líder de la categoría, Pedro Acosta, que concluyó en segunda posición.