Ángel Piqueras se doctora en el Mundial con épica

Jesús Gutiérrez Domingo, 8 de septiembre 2024, 12:40 | Actualizado 16:52h. Comenta Compartir

La cantera del motociclismo español no para de producir talento y el último en llegar es un chaval de Ayora (Valencia), que no pudo celebrar su victoria en el podio de Misano con champán. A sus 17 años, el jovencísimo Ángel Piqueras, participa en un campeonato del mundo vetado para menores de edad por la doble excepcionalidad de su palmarés. Y es que solo se puede correr con menos de 18 años si eres ganador del mundial junior (JuniorGP) o de la Rookies Cup, una copa de promoción patrocinada por Red Bull que se corre en el marco de un gran premio en algunos de los circuitos europeos. En 2023 Piqueras se proclamó campeón en ambos certámenes.

El joven piloto valenciano ya había tenido algún destello de su calidad durante el año y parecía cuestión de tiempo que llegara su primer podio. Lo que parecía más difícil es que fuera en este Gran Premio de San Marino, ya que el sábado había sido sancionado con una doble 'long lap' por provocar una caída durante los entrenamientos. Sin embargo, Piqueras lo tenía claro y desde la cuarta posición de la parrilla se situó en cabeza en las primeras vueltas para tratar de perder el menor número de posiciones cuando cumpliera su penalización. Tras completar las dos vueltas largas en la tercera y cuarta, el debutante era 17º y a partir de ahí, se lanzó hacía una remontada gloriosa que le dio la victoria.

«Pensaba que sería imposible llegar porque no imaginaba tener un ritmo así. Pero cuando me he visto delante, en las últimas vueltas, he pensado que con el trabajo que había hecho, o podio o nada». Y así fue, se enganchó al grupo delantero a falta de tres giros y adelantó todos los gallos de la categoría menor para estrenar su casillero de victorias en el mundial de Moto3.

Hasta la aparición estelar de Piqueras, Iván Ortolá se había encargado de hacer la selección, llevándose a su rueda a Dani Holgado; y haciendo sufrir a un David Alonso que durante gran parte de la carrera fue haciendo la goma, sin llegar a establecer contacto con el dúo de cabeza.

Pero el hispano-colombiano pasó a la acción en la parte final, liderando la cara a cuatro de meta. Los continuos adelantamientos entre los hombres de cabeza permitieron la remontada de Piqueras, que en las dos últimas vueltas no especuló. Holgado entró a solo 35 milésimas, con Ortolá tercero para sellar el triplete español en Misano. El peor parado de la mañana fue Alonso, que cruzó meta sexto, pero perdió una posición por exceder los límites de pista, y acabó finalmente séptimo; y pesar de todo mantiene un colchón de 70 puntos con Holgado y 73 con Ortolá.

Temas

MotoGP