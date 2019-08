MotoGP Alex Rins: «Ha sido increíble» Álex Rins, muy feliz en el podio. / EP El protagonista del Gran Premio de Inglaterra terminó siendo Alex Rins. Sin aparecer en las quinielas, el de Suzuki aguantó toda la prueba a rueda de Marc Márquez y consiguió batirle en la última curva para cruzar la meta con sólo 13 milésimas de ventaja sobre el líder del Mundial. BORJA GONZÁLEZ Silverstone Domingo, 25 agosto 2019, 19:13

¿Qué sabor le deja una carrera como la que ha protagonizado hoy?

Bueno, increíble, la verdad es que estoy súper feliz de cómo ha ido la carrera, de haber conseguido otra victoria más para Suzuki, más aquí, donde Maverick consiguió también ganar con Suzuki. Ha sido increíble.

Comente cómo ha sido la carrera.

La verdad es que ha sido complicado, he cometido algunos fallos. El primero ha sido cuando he mirado hacia atrás, cuando estaba rodando bastante bien detrás de Márquez. He querido ver dónde estaba Maverick y cuando he vuelto a mirar hacia delante he tumbado e inmediatamente con más ángulo se me ha ido el neumático de atrás, lo he perdido y he tenido un buen susto. Y el último fallo ha sido pensar que se acababa ya la carrera cuando aún faltaba una vuelta, en la línea de meta. Cuando he probado a pasar a Marc por fuera sinceramente pensaba que ya se había acabado, y cuando he visto que él continuaba he pensado, 'hostia, Alex, tira que te queda una vuelta aún, recupera lo que puedas'. Sabía que yo era más rápido en el primer y segundo sector que él, así que el único sitio donde le recuperaba mucho en la parte final era en la última curva. He intentado llegar muy pegado a él y le he metido la moto.

¿Tenía clara la maniobra final? Ha estado mucho rato detrás de él estudiándole.

Tenía claro que el único sitio para adelantarle era ese. Podía haberle pasado antes, pero le habría enseñado mis cartas, mis puntos débiles, que eran las curvas 16 y 17, donde me sacaba bastante. Y ha ido bien la estrategia.

Han sido sólo 13 milésimas. Debe de ser muy bueno calculando…

En 'mates' de 11, no de 10 (Risas). No, lo he intentado. Si iba a salir o no, era imposible saberlo. Le he enseñado un poco mis papeletas faltando dos vueltas para el final. Pero también he tenido a mi favor que él en la última vuelta ha estado cerrando bien los sitios en las curvas cerradas, y en la última ha entrado más cerrado de lo normal y he podido pasarle.

¿Le ha servido de señuelo lo de la penúltima vuelta? Porque en la última lo ha hecho diferente, en vez de intentarlo por fuera lo ha hecho por dentro. Ahí es donde le ha desorientado, ¿no?

Sí, más que desorientarle o despistarle lo he intentado por un sitio y por otro, no ha sido pensado, ha salido sobre la marcha.

Se ha hablado este fin de semana de Márquez, de Quartararo y de las Yamaha en general, Dovizioso, pero menos de usted. Parecía más escondido. ¿En qué momento del fin de semana se ha dado cuenta que aquí podía intentar pelear por ganar?

Durante todo el fin de semana creo que nuestro ritmo ha sido bueno. Sí que es verdad que Marc y Fabio estaban un paso por encima, pero nosotros creemos en nosotros aunque la gente no lo haga, me da igual. Tengo un gran equipo detrás, sabemos que lo podemos conseguir, y así ha sido.

¿Y por qué la estrategia de ir todo el rato a rueda de Márquez? Una vez él le ha dejado pasar pero inmediatamente le ha abierto la puerta para que pasase.

Sobre todo no quería enseñarle que en el último sector me sacaba muchísima distancia. Ha sido más una estrategia de no enseñarle nuestro punto débil, que no el no tirar. Tirar o liderar carreras ya lo he hecho, no habría sido problema.

Lleva dos victorias nada más en MotoGP, pero las dos de tronío: contra Márquez, el campeón vigente y probable campeón este año, y Valentino Rossi. ¿De cuál ha aprendido más y cuál le satisface más?

Las dos por igual. He batido a dos grandes, como ya he dicho antes, y me quedo con las dos, porque las dos han sido espectaculares. Quizás ésta un poquito más, por poder pasarle en la última curva, pero la de Texas también fue increíble.