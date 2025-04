Álex Márquez renueva con Gresini hasta 2026

Jesús Gutiérrez Madrid Lunes, 1 de julio 2024, 13:11 | Actualizado 17:58h. Comenta Compartir

Otra pieza que encaja en el mercado de MotoGP para la próxima temporada. El equipo Gresini Racing hizo oficial la renovación de Álex Márquez para 2025 y 2026. Un acuerdo que parecía ya cantado durante el Gran Premio de los Países Bajos, cuando el piloto de Cervera ya manifestó que sus intenciones pasaban por mantenerse en la escudería que dirige Nadia Padovani, viuda del expiloto Fausto Gresini.

«Permanecer con Gresini era mi objetivo principal. Desde que me uní a este equipo mi plan ha sido estar cada vez más cerca de los mejores y es algo que todavía no he conseguido. El inicio de esta temporada no ha sido como esperaba, pero somos fuertes y sé hasta dónde podemos llegar». Con estas palabras, el ilerdense confirmaba su fidelidad al proyecto en el comunicado emitido por el equipo.

El pequeño de los Márquez aterrizó en el equipo italiano en 2023, rebotado desde Honda y consiente de que era su última oportunidad en la clase reina del motociclismo. Se adaptó inmediatamente a la Ducati, y en su primer año logró dos victorias al sprint, hizo una pole y otros dos podios en carreras de domingo, para terminar el año en una meritoria novena posición. Esta temporada transita en la décima plaza y, aunque se esperaba más en su segundo año, la simbiosis con el equipo italiano es total y ambas partes están convencidas con esta unión a largo plazo.

«Álex es nuestro pupilo. Desde que se incorporó hace dos años, la sinergia entre él y el equipo ha sido increíble y se ha reforzado con cada carrera. Conocemos su potencial; ya lo ha demostrado y solo necesita regularidad. Renovar con él era una decisión obvia para nosotros porque somos conscientes de su valor tanto dentro como fuera de la pista. Los resultados llegarán también este año, estoy absolutamente seguro de ello», concluía Nadia Padovani en el comunicado del Gresini Racing.

Lo que se desconoce a día de hoy es quién acompañará al piloto de Cervera en 2025. El paso de su hermano Marc a la estructura oficial deja un asiento vacío en el box. Lo que sí se conoce es la moto que va a utilizar. Una Ducati del año anterior al curso vigente, así es el acuerdo que rige entre la fábrica boloñesa y el Gresini Racing; y ese fue uno de los motivos que propició la salida de Marc el próximo año, ya que el ocho veces campeón del mundo estaba dispuesto a permanecer en la escudería satélite siempre y cuando tuviese la misma moto que los oficiales, algo que contractualmente no le podía ofrecer Ducati.

Con la renovación de Álex Márquez, encaja otra pieza en el puzle del mercado de MotoGP 2025, que saltó por los aires con el anuncio del fichaje de Marc Márquez por el equipo oficial Ducati. Este movimiento provocó un terremoto cuyas réplicas provocaron la salida de Jorge Martín de la fábrica con dirección Aprilia, la de Enea Bastianini a KTM y los consiguientes fichajes de Maverick Viñales por KTM y de Marco Bezzecchi por Aprilia. Y todavía queda por adjudicar la mitad de las MotoGP de la próxima temporada.

