Motociclismo Aléx Márquez: «No me centro en Luthi sino en mí mismo» Álex Márquez, corriendo en el circuito de Silverstone. / EFE Situación inmejorable para Álex Márquez, que desde la pole (la tercera del año) afronta una carrera para la que es el máximo favorito y en la que el segundo de la general, Thomas Luthi, saldrá muy atrás, desde el puesto doce. BORJA GONZÁLEZ Silverstone Sábado, 24 agosto 2019, 21:32

Hay que felicitarle por la pole y por su reciente renovación. Está en un gran momento…

Estoy contento. Llevo un buen fin de semana, en el que siempre disfruto, con asfalto nuevo y sin baches, pero el día importante es mañana. Estamos bastante preparados, con buenas sensaciones, pero hay tres pilotos más que tienen un ritmo parecido. Son Navarro, Gardner y Fernández, así que estará abierto. A ver quién puede confirmar en la carrera el ritmo de la mañana, cuando estábamos muy igualados.

¿Qué le dice el duodécimo de Luthi, el primero de sus perseguidores en la general?

Yo hago mi carrera y mi fin de semana. Podrá remontar. Es un circuito en el que es más fácil adelantar que en otros y con una referencia delante puedes sacar tres décimas con facilidad. No me centro en Luthi sino en mí mismo, en acabar la carrera y coger el mayor número de puntos posibles.

¿Le sorprende ir bien en todos los circuitos?

En unos circuitos sufres más y en otros menos, pero en todos damos guerra. Eso es positivo y lo que hay que hacer si se quiere ganar el título. Lo que más contento me pone es que somos competitivos en todos los circuitos. Las calificaciones este año las hemos mejorado, casi siempre en primera o segunda línea, y la calificación es la primera mitad de carrera, porque te da el primer tirón tan importante.

¿Estaba tranquilo respecto a su futuro?

Estaba muy tranquilo. Lo hemos llevado muy bien y hasta el último momento no he sabido nada, que es lo mejor, porque si no la cabeza no está al cien por cien en pista. Ahora está cerrado y gas a tope en la pista.

Aún sabiendo que seguirá en Moto2, ¿qué opina de la Honda de MotoGP? ¿Es una moto que intimida o se hubiera atrevido con ella?

Es una moto competitiva y es una marca que ha ganado muchos títulos, pero es algo que ni me planteo. Estoy centrado en lo mío. Marc la lleva muy bien. Es difícil, como se ha visto. He tenido la oportunidad de disfrutar de muchos test y de ver cómo van las Honda, Yamaha, Suzuki y Ducati, que son motos distintas.

¿Cuál cree que se puede adaptar más a su pilotaje?

Hasta que no estás encima no lo sabes. Tuve la suerte de probar un día con la Honda, pero necesitas tener tu propio equipo para saber cómo vas.

¿El hueco que se abrió en KTM en Austria llegó demasiado tarde o ni lo contempló?

Bueno, no lo sé. Estaba firmado ya seguir en Moto2 y estaba convencido de que mi decisión era esa. Las decisiones rápidas no salen bien. Cuando estés seguro de algo, no toques nada, y mi futuro estaba aquí, en un equipo que me ha dado la confianza cinco años, algo que tengo que disfrutar.