Aleix Espargaró logra una soberbia pole y el récord en Montmeló

Aleix Espargaró había terminado como el más rápido en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Cataluña de MotoGP. Marcó un 1:39.402 que fue 303 milésimas mejor que el segundo registro del día, establecido por su compañero en Aprilia, Maverick Viñales. El sábado lo comenzó como había terminado el viernes, liderando y esta vez elevando su apuesta hasta dejar el cronómetro en un 1:38.771 que mejoraba el récord del circuito que había fijado en 2021 Fabio Quartararo. Y finalizó el día recortando en 29 milésimas ese tiempo, en unas condiciones de mucho calor que dejó una pista con muy poco agarre.

«No está siendo nada fácil, es una pista difícil. Me gusta mucho, pero por el tipo de grip que hay me cuesta igual que a todos. Realmente es difícil saber extraer el máximo del neumático sin destrozarlo, es muy difícil encontrar esa línea fina, porque hacemos tantísimo 'spin' (un efecto en el que la rueda gira sin conseguir avanzar) que el neumático se rompe. El problema no es realmente ir muy rápido, lo difícil es ir rápido sin destrozar el neumático y, sobre todo, es lo que preocupa para la carrera», explicaba Espargaró tras firmar su segunda pole en la clase reina en Montmeló.

La primera la había logrado en 2015 con la Suzuki y esta es la segunda de esta temporada tras la de Argentina, que terminó convirtiendo en su primera, y única, victoria en el Mundial de MotoGP. En cualquier caso, la posición en parrilla podría dar al piloto español, segundo de la general, una buena baza para pelear por ganar, en una batalla en la que también se espera a los otros dos ocupantes de la primera línea, Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo.

Una batalla con dos escenarios

«Imagino dos escenarios: si llego a final de recta primero voy a hacer la primera vuelta muy rápido, y si en meta me marcan una diferencia de tres décimas voy a tirar tres vueltas más a ver si marco distancia. Si no es así la primera vuelta, voy a ser más conservador, porque este fin de semana no creo que vaya a ganar solo el más rápido. Soy suficientemente rápido para escaparme, pero destrozaría el neumático, así que hay que utilizar la cabeza y ser conservador».

Un análisis de Espargaró que resume muy bien lo que puede ser el domingo, en un día en el que las condiciones y cómo sean interpretadas van a definir mucho de lo que pase, en una prueba muy importante en el devenir del campeonato. Fundamental para Espargaró si quiere seguir apretando al líder Quartararo, que a su vez tendrá que seguir cuidando su ventaja en la general, y también para Bagnaia, que tras fallar en Le Mans está obligado a remontar.

«Tengo el potencial y la velocidad para pelear mañana, pero no soy el único», apuntaba, por su parte, el francés, que contará con muchos paisanos animándole en las gradas del circuito catalán. «Todos somos conscientes de cómo de crítica es la situación aquí para los neumáticos y pensando en el final de carrera, pero los tres estamos preparados y sabemos también cómo gestionar esto», añadía Quartararo en la previa.

«No me imagino lo que sería ganar aquí, sería un sueño. Ganar aquí con toda mi familia, después de cómo está yendo el año, sería brutal. Lo voy a intentar todo. Además, el circuito está lleno de gente, soy consciente de que soy Aleix Espargaró, no soy ni Márquez ni Valentino, que desgraciadamente no están este año aquí y que eran los héroes de cada gran premio, pero voy a intentar todo lo que pueda para hacer un buen show y ganar«, insistía Espargaró.

El piloto de Granollers, en fin, afronta este domingo la oportunidad de volver a ganar, o como mínimo de firmar su quinto podio consecutivo y de seguir metido en la pelea por el título en un año al que todavía le queda mucho por delante y en el que todavía podrían pasar muchas cosas.

La carrera de MotoGP cerrará un día que abrirán los pilotos de Moto3, con Dennis Foggia ocupando la pole al frente de una primera línea que cerrará Izan Guevara. El líder Sergio García saldrá séptimo. Y el primero de la general de Moto2, Celestino Vietti, será también el primero en la salida, después de quitar ese puesto a Arón Canet por ocho milésimas de segundo. Albert Arenas saldrá quinto, Augusto Fernández octavo, Alonso López undécimo y el ganador en Italia, Pedro Acosta, duodécimo, obligado a remontar para demostrar su buen ritmo de los entrenamientos.