Aleix Espargaró regresa al escenario de la irrupción de Aprilia

Cinco semanas completas sin competición dan para mucho, para descansar, para meditar sobre lo logrado en los primeros once fines de semana, para recuperar el cuerpo... Y esto último era lo más importante para Pedro Acosta. El último campeón de Moto3 y actual piloto de Moto2 sufrió una complicada fractura en el fémur de su pierna izquierda antes del Gran Premio de los Países Bajos, la última cita antes del parón veraniego, prueba que, obviamente, se perdió. Así que podía contar con seis semanas completas hasta el regreso del Mundial de motociclismo en agosto, este mismo viernes, en Inglaterra, para volver a la acción.

Este jueves pasó en el circuito de Silverstone la pertinente revisión médica, aunque sin recibir el visto bueno, algo que deberá esperar a una última prueba que se le practicará este viernes a primera hora con la que los médicos buscarán resolver las dudas que les dejó la radiografía presentada por el piloto. Sea como fuere, no es ahora mismo Acosta uno de los que se está jugando el título, la batalla que empieza su tramo crucial en las tres cilindradas. En Moto2 con cuatro pilotos en 30 puntos (Arón Canet es el cuarto), aunque sobre todo con los tres primeros separados por solo un punto (Celestino Vietti y Augusto Fernández con 146 y Ai Ogura con 145). En Moto3 con Sergio García e Izan Guevara, compañeros de equipo, en tres; y en MotoGP con Aleix Espargaró a 21 de Fabio Quartararo, una pelea en la que aún se incluye al cuarto de la general, Pecco Bagnaia, que está a 66 del líder pero que viene de ganar la última carrera de Assen en un momento en el que cada domingo demuestra potencial para pelear por la victoria.

«No puede fallar otra vez, si falla otra vez seguro cien por cien que no llega», analizaba este jueves Espargaró, que sí que le concede opciones al italiano de Ducati. «Pero si no falla y empieza a ganar carreras todo puede pasar, aunque obviamente no va a ser fácil porque al final tampoco depende de él. Porque si Quartararo y yo somos estables y seguimos luchando por los podios, aunque él gane, recortar 60 puntos va a ser muy difícil», reconocía.

Todo esto antes del inicio de la primera de las nueve batallas que quedan en este 2022, en un trazado, Silverstone, que ha visto siete ganadores distintos en sus últimas siete carreras (Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Valentino Rossi, Maverick Viñales, Andrea Dovizioso, Álex Rins y Quartararo), el último de ellos el actual líder en el día en el que Espargaró consiguió el primer podio para su marca, Aprilia, en MotoGP.

Sanción a Quartararo

«Tengo la sensación de que el año pasado se paseó Fabio, pero si el año pasado conseguí estar tan delante con la moto 2021, creo que con la 2022 daré un paso muy grande», apuntaba el español, que protagonizó una enorme remontada en la última carrera de Assen, después de que Quartararo le tirase. Una acción que va a conllevar una sanción que el francés deberá cumplir el domingo: tendrá que completar una penalización de vuelta larga durante los tres primeros giros.

«Por supuesto que es importante la sanción, pero no es la última carrera de la temporada ni la última pelea», se consolaba el líder de MotoGP. «No tengo que volverme loco, tengo que hacer la 'long lap' lo más rápido posible, pero no tengo que ganar sí o sí. La primera parte de las vacaciones sí que he estado un poco obsesionado con cómo hacer la 'long lap' lo más rápido posible, pero eso puede llevarte a cometer un error, así que prefiero perder un par de décimas y asegurarme de acabar la carrera», señalaba Quartararo.

Será este viernes cuando pueda probar cuánto tiempo se puede perder en ese lance, aunque se estima que no será mucho más de un segundo. Una pérdida que no debería ser muy importante para el último ganador en Silverstone. Aunque más importante será gestionar la parte psicológica de saber que mal encarada sí que podría ser determinante en un escenario potencialmente favorable para su rival. Con una moto mejorada desde 2021, como se ha ido viendo en este curso, con el último referente de Assen y el rendimiento del propio Espargaró más el primer podio de su compañero Maverick Viñales. Elementos que elevan el interés de un fin de semana que puede ser decisivo para saber si se mantiene la pelea por el título de la categoría reina.