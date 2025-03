Aleix Espargaró lidera el viernes en Montmeló después de anunciar su adiós

Jesús Gutiérrez Montmeló Viernes, 24 de mayo 2024, 19:46 Comenta Compartir

Un día después de comparecer ante los medios rodeado de toda su familia para anunciar que se retirará a final de temporada, Aleix Espargaró dejó claro en la pista que su decisión no tiene que ver con su falta de competitividad. «Sé que estoy en el mejor momento de mi carrera deportiva y sigo siendo rápido, tengo una buena moto y físicamente me noto mejor que nunca. La cabeza me dice que puedo seguir, pero el corazón me pedía parar. Y sigo pensando que he tomado la decisión correcta», insistió el piloto de Aprilia.

Con las emociones aún a flor de piel por todo lo vivido el jueves, Aleix Espargaró se puso el mono de trabajo este viernes en la primera jornada del GP de Cataluña. Saltó a pista con un casco conmemorativo, en el que aparecía un mensaje especial, 'Shine at home' (Brilla en casa). Y vaya si lo hizo. El piloto de Granollers marcó el mejor tiempo del día, rebajando el récord absoluto en pista y dejando claro que es el máximo favorito en Montmeló, después de lograr la victoria el año pasado, aunque se mostraba cauto en su discurso: «Solo es viernes. Tranquilidad, no nos volvamos locos, queda mucho GP, aunque es verdad que la Aprilia sigue siendo la moto a batir».

Brilló Aprilia con Aleix y algo menos con Maverick Viñales (décimo), que se metió por los pelos en la Q2. Y brillaron y mucho las KTM, con tres motos austríacas en el 'top 5'. El sudafricano Brad Binder se sobrepuso a dos caídas para acabar segundo, por delante de Pedro Acosta y con Jack Miller quinto. El murciano volvió a firmar un viernes casi irreal para un novato, estando siempre en la parte delantera y demostrando su velocidad a una vuelta: «Noto que cada vez me cuestan menos las cosas y me vienen más naturales. En Catar no me daba tiempo ni a mirar la pizarra y ahora ya voy normalizando las cosas». Pese al buen inicio de gran premio, Acosta prefería no lanzar las campanas al vuelo. «Vamos a empezar a ver cómo clasifico. Mañana va a apretar mucha gente y tenemos un señor mayor que va muy rápido», comentaba en referencia a su buen amigo Aleix Espargaró.

Las Ducati, vulnerables

Por primera vez en mucho tiempo, las Ducati no son las motos favoritas, aunque tampoco se las puede descartar visto lo visto el viernes. A priori, están un paso por detrás de las Aprilia y las KTM, pero la armada 'rossa' todavía tiene margen de mejora, teniendo en cuenta que tiene ocho pilotos en parrilla y toda su información se comparte cada fin de semana para tratar de encontrar soluciones.

Pecco Bagnaia fue el mejor de las Ducati, cuarto, mientras que Jorge Martín acabó sexto. El madrileño había dominado el entrenamiento libre de la mañana, pero cuando tocó poner neumático blando en los minutos finales de la segunda sesión no sacó esa explosividad que acostumbra. «El asfalto de Montmeló no tiene grip, por eso nosotros sufrimos un pelín más», se justificaba el actual líder del Mundial, que lo seguirá siendo pase lo que pase el fin de semana.

El que salió con deberes de este viernes fue Marc Márquez, duodécimo en el segundo entrenamiento, y fuera de ese 'top 10' que da acceso directo a la Q2. Un mal resultado, pero que entraba dentro de los planes del de Cervera: «Es el día esperado. El día que queríamos evitar, pero es que ya esperábamos sufrir en este circuito». Y eso que por la mañana terminó en segunda posición, tras Martín, pero no fue capaz de hacer funcionar la goma blanda y marcar un tiempo. «Mañana toca pasar por el peor entrenamiento del fin de semana, que es la Q1», se resignaba el ocho veces campeón del mundo. Tampoco su hermano Álex, undécimo, logró el tiempo para meterse en la Q2, aunque en su caso, una caída cuando iba mejorando su crono acabó por condenarle a esa repesca de la Q1 donde solo se clasifican los dos primeros.

En las categorías pequeñas, el mejor tiempo de Moto3 correspondió al hispanocolombiano David Alonso, mientras que en Moto2 sorprendió el piloto valenciano Jorge Navarro, liderando la clasificación de la clase intermedia pese a disputar este Gran Premio de Cataluña como 'wild card'.