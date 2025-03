Aleix Espargaró pasa al ataque

jesús gutiérrez Jueves, 13 de octubre 2022, 17:07 Comenta Compartir

MotoGP vuelve a Australia tres años después. La pandemia mantuvo fuera del calendario un circuito, el de Phillip Island, único en el campeonato y que gusta a todos los pilotos. El problema es el tiempo, en un hemisferio que acaba de estrenar la primavera austral. Se prevé lluvia, viento y frío todo el fin de semana, las peores condiciones posibles para la práctica del motociclismo. Pero como suelen decir los protagonistas, serán las mismas para todos. Los que más tienen que perder, lógicamente, los que están inmersos en la batalla por el título, especialmente el actual campeón Fabio Quartararo y el aspirante Pecco Bagnaia, que tras una espectacular remontada ya está a solo dos puntos del líder. O lo que es lo mismo, que tras diecisiete grandes premios ambos se encuentran en una situación de empate técnico, aunque las dinámicas dirían que el italiano es el favorito.

Con 75 puntos todavía en juego, Aleix Espargaró mantiene sus opciones de luchar por el título. «Estamos a solo 20 puntos y vamos a intentarlo hasta el final», comentaba el piloto catalán en la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio de Australia, al mismo tiempo que avisaba de su estrategia. «Es el momento de pasar al ataque, ya no se puede ser conservadores». Aleix no ha tenido suerte en las últimas dos carreras: en Japón un problema mecánico le obligó a salir desde el pit lane y en Tailandia fue sancionado el domingo con una vuelta larga, lo que condicionó su carrera. Y a pesar de que recortó cinco puntos al líder, ya no depende de sí mismo para ser campeón. Su regularidad y constancia (es el único piloto de la clase reina que ha acabado todas las carreras) le ha llevado a estar donde está, pero ha llegado el momento de cambiar de estrategia y pasar al ataque: «Tenemos que recortar puntos sí o sí», es la única consigna del español.

Ajeno a la lucha por el título, Marc Márquez seguirá con su particular pretemporada 2023. El piloto de Cervera ha confesado a su llegada a Australia que las tres carreras seguidas tras su retorno a la competición le pasaron factura: «Tuve que tomarme un tiempo en casa para recuperarme y descansar, pero ahora los músculos parecen estar mejor. Hemos dado otro pasito a nivel de fuerza». Precisamente, Márquez ganó la última carrera que se disputó en Phillip Island tras un duelo espectacular con Maverick Viñales. De nuevo el tiempo puede jugar a su favor, ya que si se cumplen las previsiones de lluvia todo el fin de semana, la exigencia física será menor. Unas condiciones que también podrían ayudar al campeón de 2020, Joan Mir, que regresa en Australia después de perderse las cuatro últimas carreras por una lesión en el tobillo derecho, que fue más grave de lo que parecía en un principio. Para el piloto balear este final de temporada también servirá para recuperar sensaciones, antes de afrontar el gran reto de ser el compañero de Márquez en el equipo Repsol Honda en 2023.

Primera bola de campeonato

Izan Guevara se coló en la rueda de prensa oficial de Phillip Island, que habitualmente está destinada únicamente a pilotos de la categoría de MotoGP. El jovencísimo piloto mallorquín tendrá en Australia su primera oportunidad de sentenciar el título de la cilindrada pequeña. Cuenta con 49 puntos de margen sobre el italiano Dennis Foggia y entre las múltiples combinaciones que le harían campeón, la más fácil de aprender es que si gana la carrera del domingo el título es suyo. También le valdría cualquier posición siempre que quedase por delante de Foggia, aunque en este escenario también entraría en juego el otro español en liza, Sergio García, que tiene una desventaja de 56 puntos con su compañero de equipo.

Guevara confesó que en la última carrera ya sintió los nervios de jugarse el título y que probablemente también los sienta este fin de semana en una pista desconocida para él, pero no para sus rivales. Lo mejor para él es que si no es en Australia todavía tendrá otras dos oportunidades más en Malasia y Valencia para coronarse en Moto3.