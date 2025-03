Aleix Espargaró y Aprilia ponen patas arriba MotoGP

borja gonzález Lunes, 4 de abril 2022, 14:09 Comenta Compartir

El fin de semana del Gran Premio de Argentina ha entrado en la historia del Mundial de Motociclismo. Aleix Espargaró logró su primer triunfo en el Mundial y se colocó por primera vez como líder de la general de MotoGP, con una moto que nunca antes había estado en los más alto de un podio de esta cilindrada.

«Ganar siempre es ganar, ir líder del campeonato es bueno sea con la moto que sea, pero si eres capaz de hacerlo con una marca nueva como es Aprilia y liderando uno el proyecto desde hace muchísimos años creo que hace que el orgullo sea doble, motivo por el que estoy muy contento», explicaba el hombre del día en Termas de Río Hondo, Aleix Espargaró, un piloto de 32 años que debutaba en el campeonato en 2005 en 125cc después de proclamarse campeón de España de esa categoría el año anterior. Precisamente en la última vez que subía a lo más alto de un cajón.

A partir de ahí, el deambular no fue fácil, hasta el punto de quedarse fuera del Mundial. En esos momentos, el de Granollers tuvo que aceptar el rol de piloto de pruebas de una de las muchas Moto2 que se estaban preparando para la irrupción de esta nueva categoría que iba a sustituir a los 250cc. Porque esa fue su manera de volver, y casi se podría decir de terminar llegando a lo más alto: cazar y aprovechar oportunidades. Como piloto sustituto en 250cc, como sustituto en MotoGP, hasta que consiguió su propia plaza, eso sí, con motos de poco lustre.

Dorna puso en marcha una subcategoría de motos en MotoGP, las CRT, una idea para abaratar costes y abrir la entrada a nuevos equipos, y ahí estaba Espargaró para ser el mejor de los suyos. Eso le permitió pasar a competir con Yamaha, o con un híbrido de Yamaha, la Forward, moto con la que fue el mejor de los suyos y con la que logró su primer podio en MotoGP.

Y con ese bagaje agarró el nuevo proyecto de Suzuki, un proyecto virgen con un prototipo con un motor mucho más flojo que el de la competencia, con Maverick Viñales como compañero. Ahí fue capaz de hacer una pole, pero no fue suficiente para la marca nipona, que decidió sustituirle por Andrea Iannone. Eso le obligó a tomar la opción de enrolarse en otro proyecto nuevo, el de Aprilia, que en vez de desarrollar una moto desde cero decidió usar su prototipo de Superbikes e ir remozándolo poco a poco. Una apuesta a futuro, con muchas incógnitas en la pelea contra otros súper constructores como Honda, Yamaha o Ducati, un camino duro y oscuro en el que iba a tener que aceptar muchos sinsabores.

Desde ahí, pero ya con una idea más seria y, como dicen en la fábrica, con el piloto español como su capitán (que compartió box con Sam Lowes, Andrea Iannone o Bradley Smith, superando a todos ellos con claridad), la marca italiana empezó a dar pasos de verdad hasta llegar al punto de ganar este domingo su primera carrera en MotoGP, la primera de su líder en el campeonato en el día en que cumplía su Gran Premio 200 en la clase reina.

«La verdad es que después de tanto trabajo al final el premio ha llegado al final de mi carrera deportiva. Obviamente sé que me quedan años, pero no muchísimos porque tengo 32. El resumen es el de la frase que dice que si trabajas bien los resultados llegan; no se dice porque sí, porque sincera y humildemente creo que me lo merezco«. Un éxito que llega en un año que acaba de empezar y que aún vive en su periodo de estabilización.

Nueve pilotos ya han subido al podio, es decir, que ninguno ha repetido; tres fábricas distintas ya han ganado, y todos los constructores han cazado ya al menos una copa. Y esto con una marca, la que siempre parte en la cola de las apuestas, mandando en la general, con el piloto que hasta este domingo era el único de la parrilla que no había ganado nunca una carrera en el Mundial.