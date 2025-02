Acosta lidera un triplete que puede valer un título

Jesús Gutiérrez Domingo, 15 de octubre 2023, 09:59 | Actualizado 16:27h. Comenta Compartir

Que Pedro Acosta va a ser el campeón de Moto2 en 2023 ya no lo duda casi nadie. Tendría que pasar una catástrofe para que el murciano no sume su segunda corona mundialista en la categoría intermedia y la duda ahora es dónde sentenciará el título. Con 65 puntos de ventaja sobre Arbolino y solo 125 en juego, podría llegar en dos semanas en Tailandia. Y si no, todavía tendría otras tres carreras para cerrarlo.

Sin duda, el del Puerto de Mazarrón es el piloto más rápido de la categoría y lo demuestran sus siete victorias en 15 carreras. Casi la mitad y algunas tan autoritarias como la lograda este domingo en Indonesia. Partía cuarto en parrilla, pero tras una salida fulgurante llegó el primero a la curva uno. El 'poleman' Arón Canet no se lo puso fácil en esas primeras vueltas y le arrebató el liderato en dos ocasiones y cuando Acosta se afianzó en cabeza e hizo el cambio de ritmo, todavía le aguantó varias vueltas. Pero conforme avanzó la carrera y se deshacían los neumáticos, el 'Tiburón' se quedó solo. «Ha sido una carrera muy dura en lo físico por el calor, pero sobre todo ha sido un reto mental porque mantener tantas vueltas a Canet en menos de dos segundos y rodando tan rápidos, es muy complicado».

En Indonesia el motociclismo español sumó su segundo triplete en Moto2, y tuvo los mismos protagonistas en el Silverstone aunque con Acosta y Aldeguer, ambos murcianos, intercambiando posiciones. Hubo triplete nacional y pudo ser un top 4 si en la última vuelta el británico Dixon no hubiera adelantado a Manu González. El madrileño no pudo superar su mejor puesto histórico en un carrera, quinto, en su mejor fin de semana desde que está en el Mundial.

En cuanto a Arón Canet, pole el sábado y segunda el domingo, se le sigue resistiendo la victoria en la categoría intermedia a pesar de haber estado en el cajón en 17 ocasiones. El objetivo del valenciano ahora será tratar de llegar a la segunda posición en la general que todavía mantiene el italiano Arbolino que conforme avanza el calendario se va diluyendo. En esa lucha por el subcampeonato Arbolino mantiene 40 puntos sobre el británico Dixon y 68 sobre Canet.

