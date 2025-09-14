Montes y Collado, sin suerte en Asturias

R. H. Badajoz Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:47 Comenta Compartir

Sin suerte, así podría definirse la actuación de Paco Montes y David Collado en el Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo, donde a pesar de su buen desempeño sobre el trazado en la Dacia Sandero Eco Cup, tuvieron que abandonar la competición tras el sexto tramo, tras una avería con la transmisión de su vehículo.

Tras el segundo puesto en el Rally Terra de Galicia, la dupla de Escudería Plasencia perderá terreno con su rival de esta competición monomarca, cuyas próximas citas serán en octubre, primero con el Rallye Ciudad de Granada y a finales de ese mismo mes con el RallyRACC Catalunya Costa Daurada (24-25 de octubre).

«Ha sido una lástima, hemos sufrido un gol y perdimos la transmisión en mitad del tramo, lo que nos ha obligado a abandonar la carrera, justo cuando empezábamos a sentirnos nos cómodos», lamentaba Paco Montes, quien apuntaba que «esperamos resarcirnos en breve y que nos salgan las cosas un poco mejor».

En el tramo del percance, transitaban a escasos once segundos de los líderes, que hasta ese tramo comandaban los extremeños.

El respaldo de la Fundación Jóvenes y Deportes, junto con los patrocinadores, entre ellos Desguaces y Hierros Díaz, permiten que el dúo de Escudería Plasencia permanezca en competición a nivel nacional.

