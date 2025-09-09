Montes y Collado, a un segundo del triunfo

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Paco Montes y David Collado se quedaron a tan solo un segundo del triunfo en la Sandero Eco Cup Spain en el Rally Terra de Galicia. La dupla que competía bajo el paraguas de la Escudería Plasencia completaba los 100,84 kilómetros cronometrados con un tiempo de 1:29:00.9, a un segundo de los vencedores, Tomás Llinares y Nerea Cantón, además de concluir en vigésima tercera plaza de la general. La siguiente cita para ellos será el Rallye Princesa de Asturias del 12 al 13 de septiembre.