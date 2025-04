El mago extremeño Jorge Luengo se hace piloto de rally

Lo adelantó en sus redes sociales: «mañana será mi primera carrera en el mundo de los rallys, ¿te apuntas? Deséame suerte». El mago extremeño Jorge ... Luengo es campeón del mundo de ilusionismo en 2009 tras conseguir el Premio Mundial de Invención en Pekín, protagoniza espectáculos de magia, colabora en programas de televisión, ha publicado dos libros, 'Supertrucos mentales para la vida diaria' y 'Aprendiz de mago: el Misterio del Astrolabio', y ahora saca a la luz su faceta deportiva.

El cacereño ha fichado por el equipo AUTOhebdo para competir en el Eco-Rally de La Coruña, un clásico del calendario reservado a vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. La prueba tuvo lugar este pasado fin de semana y consta de 300 kilómetros (200 de ellos de regularidad no cronometrada) en un recorrido que se desvela al inicio de la competición y que atraviesa 16 municipios de la provincia. Luengo ha disputado la prueba de los coches híbridos a bordo de un Toyota Yaris.

«Soy un privilegiado. Somos unos privilegiados y a veces … se nos olvida. Momentos como los vividos este fin de semana hacen que no se me olvide», relató después en sus redes. Según contó, todo empezó con la propuesta del piloto Ángel Santos, que le llamó por teléfono para preguntarle si se apuntaba a hacer un rally. «Sin saber muy bien el porqué dije …'si, claro'. No tenía ni idea de lo que iba a pasar», continúa narrando el mago cacereño, que añade que siempre está dispuesto a hacer cosas nuevas.

«Unos meses más tarde dos coches de rally te recogen en tu casa... y empieza una aventura en mayúsculas», sigue contando Luengo. «Nuevas manera de entender la conducción (y el consumo), paisajes de cuento y una comunidad maravillosa me estaban esperando», añade.

Participaron un total de 38 equipos. Luengo, que tuvo como copiloto a Alfredo Martín, se clasificó en sexto lugar en la categoría de híbridos del Eco Rally y se situó en séptima posición de la clasificación con 12,5 puntos. Fueron terceros en regularidad en el tramo especial de la prueba, el más largo, y lograron el menor consumo de combustible. «Encima tengo la suerte de acabar siendo el vehículo más eficiente. Y el tercero en la prueba más larga: el ansiado TR+, que da puntos extras. Aún no me lo creo», reseñó Luengo en sus redes.

Carlos Sergnese y Joseba Rodríguez, que ganaron esta tercera prueba del calendario, lideran la tabla con 94 puntos. En la categoría de vehículos eléctricos, cosechó la victoria el equipo compuesto por José Manuel Pérez Aicart y Javier Herrera; y en híbridos enchufables, el triunfo fue para Shirley y Cubi Fernández.

Un eco rally es una prueba de conducción de regularidad, puntuable para el Campeonato de España de Energías Alternativas. Los participantes deben conseguir una media de velocidad fijada, ya que no se trata de una prueba de velocidad. Tiene varios objetivos: promover vehículos menos contaminantes, animar a cambiar los hábitos de conducción y a priorizar la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Como ya se ha contado, la pareja extremeña formada por el piloto Ángel Santos y su copiloto Mario Osma, equipo oficial Toyota Kobe Motor en híbridos enchufables, volvieron a brillar y quedaron en segunda posición. Consiguieron ganar cinco de los ocho tramos de regularidad, siendo uno de ellos el TR+, cuya victoria les da punto y medio extra en un campeonato donde disputan el título.