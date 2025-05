José Flores, un piloto diabético entre los dioses

Que José Flores fuera el único extremeño en el Rally-Raid entre Portugal y Extremadura es un rasgo diferenciador, ya que por estos lares no ... estamos acostumbrados a paisanos que comparten lista de inscritos con los referentes mundiales de su deporte. Carlos Sainz, Loeb, Al-Attiyah lo son en coches y Schareina, Brabec o Cristina Gutiérrez, entre otros, en motos. Pero hay una característica en este piloto villafranqués de 27 años más peculiar aún, su condición de diabético, algo que no le ha impedido proclamarse dos veces campeón de Europa de Bajas en 2020 y 2022. Sufrió una grave caída el sábado que hizo peligrar que la finalizara. Los médicos se lo desaconsejaron pero terminó sexto en su categoría 'Rally 3' –los cinco primeros ya han participado en el Dakar– y en el puesto 49 de la general.

A Flores no le cogió por sorpresa el verse rodeado de las grandes atracciones del Mundial. «Ya los he visto en alguna competición donde he coincidido, por ejemplo con Sainz en la Baja Aragón, o con Al-Attiyah o Schareina, pero lo cierto es que siendo en mi tierra fue más bonito. Recuerdo la salida desde mi pueblo, con muchísimo público y mucha gente por las carreteras que les oía darme ánimos cuando pasaba por ellos. '¡Vamos Pepe!', me gritaban. Eso te sube el ánimo bastante», rememora de la cita del pasado sábado, con 270 kilómetros de recorrido por Badajoz. «Para Extremadura y toda España es muy grande traer a estos pilotos. Hay solo dos campeonatos del mundo en el país y fue uno de ellos».

Ampliar Pepe Flores se hace un control de la glucosa.

No todo fueron alegrías, ya que ese mismo día no pudo evitar un enorme susto que por suerte quedó solo en eso. Varios badenes consecutivos, el tercero de ellos repleto de agua, fueron una trampa que puso en riesgo, además del resultado deportivo, su salud. «No me esperaba que el tercero estuviera mojado. Yo me conozco muy bien estas zonas porque entreno allí y la verdad es que iba muy rápido, casi a 125 km/h. Una vez que se me mojó la pierna perdí el control y salí volando más de 10-15 metros. Caí con la cabeza y acabé rodando y dando vueltas. En ese momento pensé que ya aterrizaría donde fuera, pero fue un gran susto. Los médicos me vieron y me hicieron radiografías. No tenía nada roto aunque mucho dolor en la espalda. Hay que tener cuidado en esas caídas porque te puedes dañar las vértebras», subraya. Tenía en mente terminar el Rally Raid por encima de todo. «Aunque me dijeron que no tomara la salida del domingo, no les hice caso, me puse cabezón porque la última etapa eran solo poco más de 100 kilómetros cuando llevábamos 1.400 y no quería abandonar. El dolor lo puedo aguantar. Acabar los rallies me viene bien para sumar si quiero ir al Dakar ya que este tipo de carreras son las 'road to Dakar' y lo importante es acabarlas, por encima de la posición».

Porque su sueño es vivir la experiencia del Dakar, y quiere ser además el piloto diabético más joven de la historia en finalizarlo. Ya lo hizo el valenciano Dani Albero Puig. Ha sido diabético desde siempre. Incluso antes de tener conciencia, a los 13 meses. «Los primeros pasos los tuve que dar en el hospital y desde entonces he crecido con esta enfermedad», dice.

Entre el amplio aparataje que suele portar cuando se sube a su moto, lleva una especie de bomba con un sensor que insufla insulina cuando le avisa un móvil conectado que mide al minuto el azúcar en sangre, aunque asegura que no está conseguido al cien por cien. Lleva también en la bolsa unos polvos azucarados por si fueran necesarios. Un buen dispositivo, pero un verdadero 'coñazo', ya que le distrae en momentos en los que sus cinco sentidos deben estar puestos en la trazada, en el comportamiento de su moto, los tiempos, etc. «Hay veces que me vibra en las mallas y parece que me están llamando al móvil. Es un hándicap que los demás no tienen, me distrae y un despiste de milésimas de segundo puede hacer que la líes muy gorda o que te comas la cabeza, pero en fin, supongo que otros tendrán otras cosas, como comprobar las lentillas, no sé».

Mecánico de profesión tras estudiar el grado, pero no de motos ni coches sino en la fábrica B.A. Vidrio, en su Villafranca natal –principal patrocinador–, fueron su padre y sobre todo su tío quienes le contagiaron el virus de las dos ruedas. Con seis años, al volver de un campamento para diabéticos que no le entusiasmaba a priori, se encontró con su primera moto de campo en casa y desde aquel regalo no paró hasta montar el 'Pepe Flory Rider Europe Con Diabetes', con su padre como 'team manager', con el que sigue a la caza de un sponsor de cara a su sueño del Dakar.

Su moto es de enduro, adaptada a rally y más asequible para comprarla, además de que es una Beta RR 430 Racing, más económica que otras marcas como KTM. De hecho, es la única que ha competido en el Ibérico luso-extremeño, un recorrido que es más propicio para coches que para motos.

Dado que intenta sobrevivir en un mundo complicado en lo económico, con exceso de gastos y escasez de ingresos y ayudas, Dani Albero les aconsejó que pusieran la mirilla en aquellas citas que le puedan venir bien para su propósito, dejando de lado otras. Por eso quiere apuntarse al Rally de Marruecos y en 2026 intentar el Dakar con una moto nueva, para lo que tendría que vender la actual.