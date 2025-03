Barreda pega un arreón y Sainz roza la épica

david sánchez de castro Madrid Miércoles, 5 de enero 2022, 16:40 Comenta Compartir

La etapa más larga del Dakar 2022 dejó claro que no hay nada escrito aún. En todas las categorías, excepto en camiones, donde la única duda es qué Kamaz será el vencedor, hay muchos frentes abiertos y los competidores están dispuestos a batirse el cobre hasta el final. Joan Barreda es el mejor ejemplo. Tras un mal martes, en la jornada de este miércoles demostró una vez más que está dispuesto a dejarse el resto para ganar su primer Touareg. El castellonense ganó de manera brillante tras un gran duelo primero con Danilo Petrucci, que aún quiere dejar huella en el Dakar pese a que a efectos prácticos está fuera, y con Pablo Quintanilla, que le quiere discutir el puesto de líder de Honda al de Torreblanca.

Barreda aprovechó los primeros 200 kilómetros de pistas rápidas para ganar ventaja, pero no fue hasta la llegada de las dunas donde sacó lo mejor de sí. Superó a sus rivales con solvencia hasta entrar en meta con casi cinco minutos de margen, que se redujeron en uno por una penalización. No fue el único: Ricky Brabec sufrió una de dos minutos y el propio Petrucci una de diez, pasando del tercer al decimoquinto puesto final del día. El expiloto de MotoGP, sin embargo, sigue siendo uno de los protagonistas.

El que está fuera del foco haciendo una actuación brillante es Lorenzo Santolino. El de Guijuelo volvió a estar en la zona alta de la clasificación y se mantiene a 10 minutos de Sam Sunderland, que estira mínimamente su ventaja: tres sobre Matthias Walkner. Barreda le recortó casi 10 minutos al británico y ahora está a poco menos de 14 de la cabeza de la general. Un resultado más que aceptable para estar hablando del cuarto día de competición real. El gran hándicap para este jueves día de Reyes es que tendrá que abrir pista, su talón de Aquiles.

La remontada de Barreda no está siendo fácil, porque además arrastra problemas físicos. «Estoy bien, tengo solo una pequeña tendinitis en el brazo que me está dando un poco de guerra desde que me caí en las piedras el primer día. Me ha provocado una pequeña inflamación pero me las estoy apañando para atacar. El objetivo, claro está, es conseguir una buena posición, pero hay que ir paso a paso… kilómetro a kilómetro…», admitió.

Al-Attiyah gana sin querer

El doblete español se quedó a un suspiro. Carlos Sainz le echó redaños y aprovechó al máximo una de las cualidades más claras de su Audi, la velocidad punta, para tomar ventaja en la primera parte de la especial de este miércoles.

Sin embargo, con un coche cuyo desarrollo no está al cien por cien, las averías y problemas no se han hecho esperar. En este caso fue un palier de la suspensión el que privó a Sainz de poder mantener la pelea hasta el final del día con Yazeed Al-Rajhi, el ídolo local, y Nasser Al-Attiyah, que intentó sacar provecho de que su principal (y casi único) rival, Sebastien Loeb, saliera muy atrás.

El francés, sin embargo, no ha entregado la cuchara, ni mucho menos. El nonacampeón del mundo de rallies apretó los dientes y con un final de etapa colosal se quedó a solo 25 del catarí, que sigue líder destacado de la general después de llevarse la victoria en Riyadh. El problema es que él no quería ganar. Al-Rajhi fue el más rápido en meta, pero instantes después le endosaron una sanción de dos minutos que le mandó del primero al quinto puesto del día. Tal fue la igualdad, que Sainz, que había estado bregando con esos problemas mecánicos, no perdió ni siquiera un minuto con Al-Attiyah en la línea de meta. Ahora, el catarí deberá demostrar su capacidad de gestión en la quinta etapa de este jueves, cuando le toque abrir pista sin las referencias de las rodadas de las motos, cuyo recorrido transcurre por un trayecto diferente.

La mala noticia para los intereses españoles la protagonizó Nani Roma. El catalán y su copiloto Álex Haro se vieron forzados a abandonar la etapa después de un vuelco en los primeros kilómetros que dejó seriamente dañado su Hunter. Aunque se reincorporen, tendrán 16 horas de penalización y, con ello, dicen adiós a sus opciones en este Dakar 2022.