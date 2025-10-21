HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Las autoridades durante la presentación del Autocross de Jerez de los Caballeros que cierra la temporada del Campeonato de España. AYTO. DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
Autocross

Jerez de los Caballeros pone el cierre al Campeonato de España

R. H.

Badajoz

Martes, 21 de octubre 2025, 12:25

El circuito municipal Joaquín Pastelero Macías de Jerez de los Caballeros será escenario este fin de semana del Campeonato de España de Autocross (CEAX) y 49ª Autocross CL Grupo Industrial, una cita clave del automovilismo nacional que reunirá en la localidad templaria a 66 pilotos procedentes de distintos puntos del país.

El evento, que fue aplazado el pasado mes de marzo debido a las condiciones meteorológicas, cerrará la temporada del Campeonato de España de Autocross y será también puntuable para el Campeonato de Extremadura. La competición comenzará el viernes 24 de octubre por la tarde, a partir de las 16.00 horas, con las rondas de entrenamientos; continuará el sábado, a partir de las 12.00, con las pruebas clasificatorias, y el domingo 26, desde las 9.00, tendrán lugar las finales.

La prueba está organizada por el Motor Club Ciudad Jerez de los Caballeros y el Ayuntamiento de la ciudad, con la colaboración de la Federación Nacional y la Federación Extremeña de Automovilismo, el Grupo Industrial CL, la Mancomunidad Sierra Suroeste, la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y numerosos colectivos y empresas locales.

La presentación oficial de la prueba se celebró en el Ayuntamiento jerezano con la participación del primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Mario Méndez; el presidente del Motor Club, Francisco Delgado; Paula González, en representación de la Federación Extremeña de Automovilismo; y José Antonio Bravo, miembro del citado club.

Todos han coincidido en destacar la importancia de esta cita, que se ha consolidado como un referente del automovilismo tanto a nivel regional como nacional. Además del espectáculo deportivo, se espera una alta afluencia de público, lo que supondrá un impulso para el turismo local, permitiendo a los visitantes disfrutar del rico patrimonio histórico, la gastronomía y el gran atractivo que tiene Jerez de los Caballeros.

Desde la organización se ha puesto de relieve la implicación de diversas entidades y el esfuerzo conjunto para garantizar el éxito de esta edición.

