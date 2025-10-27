HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Momento de la carrera de los car cross, la más emocionante por estar más abierta la lucha por el título nacional. FEXA
Autocross

Jerez de los Caballeros corona a los nuevos campeones de España

Antonio Galván fue el mejor extremeño en turismos con una sexta plaza y Manuel Silva acaba quinto en División II

R. H.

Badajoz

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:01

La última prueba del Campeonato de España de Autocross llegaba a Extremadura, en concreto a Jerez de los Caballeros, con casi todas las categorías por ... decidir, otorgando así una emoción extra a todas las pruebas programadas en este siempre interesante certamen, en las que el público no tiene un momento para el aburrimiento. El circuito Joaquín Pastelero de casi un kilómetro de recorrido, ha sufrido varias mejoras por parte del Motor Club Jerez de los Caballeros, en un esfuerzo por acercar sus instalaciones a las mejores del Nacional como Arteixo en La Coruña o Esplus en Huesca. La lista de inscritos fue realmente buena con 63 equipos autorizados llegados desde toda España repartidos en cinco categorías, tres de ellas con los espectaculares Car Cross, aportando Extremadura dieciséis equipos.

