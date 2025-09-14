Javier Conejero regresa a la Copa Racer Confortauto en Navarra

R. H. Badajoz Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:53 Comenta Compartir

Después de su buena actuación en Estoril, el pasado mes de julio, el piloto placentino Javier Conejero, una de las rutilantes promesas de Escudería Plasencia, viajaba este fin de semana al Circuito de Navarra en la tercera cita de la campaña de la Copa Racer Confortauto 2025. Se trata de una competición en circuitos en un campeonato de iniciación no solo para pilotos jóvenes, sino también para todos aquellos que deseen dar el gran salto. Conejero competirá bajo el equipo GT Corse dentro de la categoría Racer Turismo.

Tras las dos primeras citas, el joven piloto transita en la quinta posición del campeonato con 66 puntos, no muy lejos del podio de la general, a falta de tres citas puntuables. «Esperamos poder estar cerca de los primeros clasificados, en la última cita fuimos los más rápidos en ciertos momentos del fin de semana. Buscaremos ser consistentes y seguir sumando experiencia en la competición», afirma el joven Javier Conejero.

El formato de la competición abarca dos carreras esprint y una principal. Las primeras con carreras de 20 minutos más una vuelta, sin cambio de piloto con salida en parado. La principal son de 45 minutos más una vuelta, con cambio de piloto entre los minutos 20 y 30, en salida lanzada. El sábado se disputarán las dos tandas de entrenamientos libres, la sesión clasificatoria y a primera hora de la tarde la primera carrera al esprint. Ya en la matinal del domingo se celebrará el segundo esprint y la carrera principal.

Temas

Motor