Iván Moreno: «Es un sueño correr una carrera en Italia»

Los deportes de motor están hechos para unos pocos elegidos, tanto para vivirlos desde fuera como, sobre todo, desde dentro. Es el caso de Iván ... Moreno, un joven pacense de 17 años que ha crecido con el rugido de un motor sonando en su televisión. Esta afición no le viene de ningún familiar cercano ni de ningún amigo, sino de una curiosidad propia que le nació desde muy temprano. Él mismo expresa que «siempre he sido el raro de la familia para los gustos deportivos».

Pero es muy diferente vivirlo como aficionado a ponerse un mono, un casco y pisar el acelerador. Esta es una inquietud que a Iván no le surgió hasta que en la vuelta de un viaje con su padre pasaron por el Karting de Olivenza y le pidió hacer una parada para hacer una tanda. «Desde la primera vuelta supe que quería competir en esto», reconoce con entusiasmo. Fue imposible para él no acordarse de sus referentes en el momento de sentir la velocidad aquel día. «Mis referentes siempre han sido Michael Schumacher y Fernando Alonso, aunque ahora también lo es Charles Leclerc».

Desde aquel día, el piloto pacense comenzó a interesarse por el calendario de pruebas que podían estar a su alcance para adentrarse a competir en la disciplina. Un año y medio después, ya lleva varios kilómetros a su espalda, con varias participaciones en pruebas de carácter regional.

Hay que destacar también que el karting es uno de los deportes más costosos y también peligrosos. «Mi mono está valorado en 300 euros, por ejemplo, no es accesible para todo el mundo. Mi familia siempre me ha apoyado, pero sí que les hubiera gustado que me hubiera aficionado a otro deporte, también por el riesgo que conlleva», expresa.

Algo que tiene mucho significado para él es el casco que lleva en cada una de las carreras. «Me lo diseñó Dave Desgins. Son de Badajoz y también le hacen los cascos a pilotos como Marc Márquez, Carlos Sainz o Álex Marquez. Es lo más grande que he conseguido como piloto hasta ahora». Hay que tener en cuenta que las temporadas en esta disciplina duran un año natural, de enero a diciembre, por lo que aún se encuentra inmerso en este curso con citas importantes aún por disputar. «El 21 de septiembre en Cáceres, en una prueba dentro del Campeonato de Karting de Extremadura y la siguiente el 5 de octubre una prueba de resistencia de tres horas en Torremocha. Quizá esta sea la más importante del año para mí, no solo por la prueba en sí, sino porque el día antes es mi cumpleaños».

Al preguntar por citas importantes en las que competirá, mencionó con orgullo la Sodi World Series, una competición de carácter internacional. «Es la que más ilusión me hace sin duda. Para llevar año y medio compitiendo correr en una prueba de este alcance supone mucho. La carrera que tengo marcada en el calendario es en Roma». En la Sodi World Series, cada uno de los pilotos se tiene que inscribir en cuatro carreras que se celebran en todo el mundo. En su caso, participará en Sevilla, Évora, Sanxenxo y por último Roma.

También ha expresado que el principal problema que surge al querer apuntarse en eventos de tal magnitud es el aspecto económico, ya que cada uno de los pilotos tiene que costearse su vuelo, alojamiento y gastos en general durante estos días en un país extranjero. Para llegar a este punto, Iván Moreno ha tenido algo más de un año y medio intenso compitiendo a un gran nivel y con actuaciones destacadas. «Mi mejor carrera ha sido la última en la que he competido, que fue en Cáceres y donde he conseguido mi mejor resultado, aunque tengo la espinita de no haber conseguido aún subirme al podio». Aunque al hilo de esto, reconoce que sabe que ese momento está cerca.

El pacense es ambicioso y quiere llegar lejos en esta desconocida disciplina. Uno de los pilares fundamentales es contar con el apoyo de instituciones y de patrocinadores. «Es complicado que las marcas y las empresas apuesten por este deporte y además por alguien tan joven como yo».

En cuanto a su techo en su carrera deportiva y a las limitaciones que se puede encontrar en un futuro a nivel económico para seguir creciendo y evolucionando sostiene que «creo que ese problema no lo voy a tener. Si por ejemplo no puedo competir en la prueba mundial dentro de dos años, no supone nada competir solamente en las pruebas de la región». También añade que «lo que sí que da susto es cambiar de disciplina como a Turismos o Fórmula 4. Ahí los gastos son desorbitados». Estas dos disciplinas son las que más le llaman la atención y a las que le gustaría acceder en un futuro. Por último, también admite que, a pesar de que darse a conocer en el mundo del karting y que te reconozcan tus logros es complicado, cada vez se pone más en valor por parte de las instituciones como el Ayuntamiento de Badajoz, que fue quien costeó el casco que le diseñaron, y también sus patrocinadores. Además, en otras disciplinas deportivas a nivel local va a recibir el merecido reconocimiento. «En el primer partido de liga del Vítaly La Mar BCB, antes de empezar, me harán un pequeño homenaje y podré presentar mi casco a toda la gente que esté en La Granadilla».

Está claro que a Iván nada ni nadie lo puede parar, ni cuando está subido en el karting ni cuando se baja de él. Esa ilusión y ambición desbordante son los primeros pasos para empezar a construir una carrera deportiva esperanzadora en un deporte donde es complicado abrirse hueco.