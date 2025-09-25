Gallardo e Izquierdo salen como grandes triunfadores de la Vendimina

Carlos Gallardo y Francisco Izquierdo inscribieron sus nombres en el palmarés del histórico Rallye de la Vendimia en su 54 edición y con su ... victoria asestan casi el golpe definitivo para conquistar el Campeonato de Extremadura de Rallyes. La dupla, con su Skoda R5, superó sus problemas por un pinchazo en el primer tramo del viernes para recuperar el medio minuto perdido y acabar la jornada líder, una primera plaza que ya no soltaría el sábado hasta subirse a lo más alto del podio final en Almendralejo.

Antonio Luis Casimiro y Juan Manuel Flores, favoritos al triunfo con su Porsche 997, arrancaban con fuerza marcando dos scratch y un segundo, para situarse lideres tras los tres primeros tramos. Pinchazo de Carlos Gallardo y Francisco Izquierdo en el TC1, dejándose 30 segundos respecto a la dupla pilotada por Casimiro, pero sin apenas daños en el coche. Peor suerte en el tramo inicial para Julián Jiménez-Alberto Espino que al poco de iniciarlo, se salia arrancando una rueda y decían adiós al rallye. El inicio de la prueba no pudo ser más duro para los primeros dorsales, quedando fuera ya en el primer bucle, Fredi López-Daniel Gómez por avería y José María Obreo y Sergio Castilla Reales por salida. Pero la gran sorpresa llegaba con otra salida, la de Antonio Luis Casimiro y José Manuel Flores, en el TC4, cuando lideraba con 34 segundos sobre Gallardo, que se ponía al frente después de ese pinchazo inicial.

La jornada del sábado fue más tranquila, con Carlos Gallardo y Francisco Izquierdo partiendo con 53 segundos de ventaja sobre sus rivales. Aunque en el tramo inicial de esa segunda etapa el mejor tiempo fue para Francisco Merchán-Brito Bermejo por un segundo a pesar de sus problemas de dirección asistida, que subirían al segundo cajón de un podio completado por David Pérez-Manuel Hernández. Con los abandonos de los coches de Antonio Luis Casimiro y Julián Jiménez, a los que sacan una gran ventaja, Gallardo e Izquierdo tienen ya casi en sus manos el Campeonato de Extremadura de rallyes.