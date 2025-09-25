HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

RALLYE

Gallardo e Izquierdo salen como grandes triunfadores de la Vendimina

La dupla refuerza su liderato en el Campeonato de Extremadura gracias a los abandonos de las parejas Casimiro-Flores y Jiménez-Brito

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Carlos Gallardo y Francisco Izquierdo inscribieron sus nombres en el palmarés del histórico Rallye de la Vendimia en su 54 edición y con su ... victoria asestan casi el golpe definitivo para conquistar el Campeonato de Extremadura de Rallyes. La dupla, con su Skoda R5, superó sus problemas por un pinchazo en el primer tramo del viernes para recuperar el medio minuto perdido y acabar la jornada líder, una primera plaza que ya no soltaría el sábado hasta subirse a lo más alto del podio final en Almendralejo.

