Francisco Reales triunfa en el car cross de Zafra

R. H. Badajoz Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:22

Regresaba el Autocross tras los meses de verano, para llegar a Zafra de la mano de Motor Club Zafra y celebrar su 30º edición. Una cifra notable para cualquier prueba, pero que en esta disciplina cuesta un poco más alcanzarla que otras. Para este aniversario, 23 fueron los pilotos inscritos, divididos en las dos categorías habituales, siendo la más numerosa, con sus catorce espectaculares la car cross con victoria para el barcarroteño Francisco Reales, y el resto en turismos con triunfo de José Antonio Casado. En un día perfecto para disputarse las carreras previstas a ocho vueltas, el calor y el polvo no faltaron a la cita pacense.

Car cross

El mejor tiempo de calificación en la categoría de car cross se lo adjudicaba Fredi López, un especialista y referencia de este tipo de vehículos en Extremadura, con un segundo de ventaja sobre sus rivales más próximos.

Después de las dos mangas clasificatorias, a seis vueltas, la primera línea de parrilla de salida estaría compuesta por el barcarroteño Francisco Reales, Francisco Javier Lucena y Antonio María Sánchez.

Duelo muy intenso entre los MV Racing Car Cross de Reales y Sánchez, que duró hasta la última vuelta, y que se decantaba por el piloto con el tiempo más rápido de las clasificatorias, Francisco Reales. Completaba el podio Lucena, que perdió un poco la estela de sus compañeros, y se mantenía solo un segundo por detrás de ellos, esperando su oportunidad, que no le dieron. El top 5 lo cerraron Antonio Guerrero y José Antonio Cacho. En la primera curva del circuito, Fredi López e Iván Méndez se engancharon, y ninguno de ellos pudo continuar, ni entrar en la clasificación final.

Turismos

Con su espectacular Peugeot 208 Proto, José Antonio Casado, se adjudicaba la victoria y de paso la División I, en la que Antonio Sánchez y su BMW 325 ix, no se lo puso nada fácil con una presión que llegó hasta el final.

En la División II fueron con dominadores con claridad Pedro Antonio Morcillo y su Opel Kadett, estando mucho más reñida la lucha por la segunda plaza que se llevó por apenas un segundo Luis Alfonso Garcia sobre Manuel Silva.

Dentro de la categoría Desafío, victoria para Raúl Vicente por delante de Juan Carlos Barba, ambos con Peugeot 106.

Javier Fernández con su Audi A3, que había sido el más rápido en la cronometrada y de la manga clasificatoria, no pudo terminar la carrera y rompia al poco de iniciarse la final

La siguiente prueba en disputarse será el 25 de octubre, Autocross Jerez de los Caballeros CEAX Loterías, puntuable para el Campeonato de España de Autocross al igual que para el de Extremadura.

