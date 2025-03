La veteranía de Alonso mete en un problema a la Fórmula 1

david sánchez de castro Viernes, 8 de abril 2022, 17:12 Comenta Compartir

Fernando Alonso se ha ganado el respeto y la admiración de toda la parrilla de Fórmula 1. Aunque en su haber hay muchos menos resultados altos de los que merece, llegar a los 41 años como hará en julio siendo uno de los referentes en el deporte está al alcance de muy pocos. Este fin de semana, en Melbourne, disputa su gran premio número 337 y se mantiene como si fuera el primero. Ilusionado como el primer día, pero con el callo que da la experiencia que lleva. En el mismo circuito donde todo empezó allá por 2001, Alonso quiere comenzar el camino de regreso a la competitividad real después de dos carreras en las que solo ha podido sumar dos puntos.

Para muchos, Alonso es un piloto incómodo. En Alpine ya se temen que van a tener que gestionar con mucha mano izquierda las luchas intestinas entre el asturiano y Esteban Ocon, que en Arabia Saudí tuvo que ser llamado al orden por su sorprendentemente dura defensa de la posición. Aunque a priori está todo arreglado, no descartan que el encontronazo se pueda volver a producir. También para sus rivales no es plato de buen gusto ver al español acabar un viernes de libres en una cuarta posición, no tanto porque en la clasificación se fuera a repetir, sino porque confirma que el ritmo en Alpine es real. Si este domingo tiene un poco de suerte a su lado y la mecánica no le hace una jugarreta, quizá se convierta en un quebradero de cabeza en esa zona media alta que ahora es un maremágnum entre Alfa Romeo, Haas, Mercedes y ellos mismos.

Pero más allá de eso, Alonso es incómodo para el propio 'statu quo' de la Fórmula 1. Desde hace años se han empeñado en crear una escalera entre las categorías inferiores que deberían conducir a la más alta. Desde la F3 a la F2 y de ahí al gran circo. En teoría, el camino es directo: si ganas las anteriores deberías tener un asiento garantizado entre los 20 que hay disponibles en la parrilla. La ausencia entre ellos de Oscar Piastri, que ha ganado la EuroOpen Fórmula en 2019, la F3 en 2020 y la F2 en 2021, choca frontalmente con esta idea. ¿Se justifica la infraestructura que la Fórmula 1 ha creado para tutelar a sus cachorros y estos luego no pueden alcanzar el objetivo?

Aunque poco o nada tiene que ver en ello, muchos miran a Alonso como uno de los culpables. Desde los púlpitos de la siempre crítica prensa británica (crítica hacia Alonso, hay quien no olvida ni perdona lo vivido en 2007), apuntan a que no es lógico que un piloto de la edad del asturiano siga en Fórmula 1 cerrando el paso a jóvenes prometedores, caso del citado Piastri. No tardó Alonso en defenderse, harto de que le culpabilicen. «La gente siempre habla de la edad para dar cabida a los jóvenes talentos, pero esto es cuestión de rendimiento. Si yo tuviera 25 años, no habría discusión de ningún tipo», criticó. No le falta razón: en su primer año tras su regreso a la Fórmula 1 se impuso con relativa solvencia a Esteban Ocon, que ganó una carrera en 2021. La regularidad de Alonso es su mejor arma: con los años a sus espaldas ha aprendido perfectamente cuándo debe forzar y cuándo no.

Alonso no se va de la pista

No se puede negar que para la Fórmula 1 es un problema serio que Alonso contradiga carrera a carrera la virtud de la juventud. Como si en medio de una bachata se colaran ritmos de salsa, el piloto es una nota discordante en la presumible sinfonía que quiere vender la Fórmula 1 para ganar adeptos jóvenes. No suena mal, pero sí choca para el oído entrenado.

Alonso, a sus casi 41 años, es un referente para veteranos y jóvenes. Y si tiene que meterse en las redes sociales o los eSports, lo hace igual que podrían Lando Norris, Charles Leclerc o el propio Max Verstappen, que crecieron viendo sus hazañas en la era de gloria para Renault.

¿Cuándo será su último baile? Solo él lo sabe. Y no tiene por qué hacerlo con la misma pareja de ahora. «Correré dos o tres años más. Si es con Alpine será bueno, si es con otro equipo también será bueno, pero lo averiguaré y empezaré estas discusiones probablemente en verano. Veremos», avanzó. Que Alonso quiera seguir no significa que lo vaya a hacer, pero nadie en su sano juicio le dejaría sin asiento si aún es competitivo. Lo normal es que Alpine siga contando con él para 'El Plan', pero hay muchos factores a tener en cuenta: ¿y si Hamilton decide irse y se queda un asiento libre en Mercedes? Se vienen meses de mucho runrún.