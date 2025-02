Verstappen da un paso de gigante hacia el Mundial

DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Sábado, 11 de diciembre 2021, 16:13 | Actualizado 18:56h. Comenta Compartir

Si algo va a quedar claro de la temporada 2021 de Fórmula 1 es que cuanto más claras parecen las apuestas hacia un lado, más probable es que ocurra lo contrario. Pocos dudaban de que Lewis Hamilton iba a lograr la última pole del año, pero no sólo no fue él, sino que Max Verstappen le arrasó con solvencia. Más de tres décimas de diferencia entre el neerlandés y el británico, que saldrán primero y segundo respectivamente en un GP de Abu Dabi que decidirá quién de los dos se proclama campeón del mundo en esta frenética temporada.

En buena medida, esa pole se debe no solo al talento y las manos de Verstappen, que culminó un sábado casi perfecto, sino al buen hacer de la estrategia de Red Bull. Mercedes ya ha adolecido en este punto durante toda la campaña, y de nuevo Christian Horner fue más listo que Toto Wolff. Conscientes de la idiosincrasia del trazado abudabí, máxime con las modificaciones, desde el equipo de las bebidas energéticas asumieron que iban a necesitar toda la ayuda posible para darle más opciones a Verstappen. Por eso, en la definitiva Q3, no dejaron al neerlandés rodar solo, sino que por delante le fue haciendo la liebre Sergio Pérez. El objetivo era evidente: que el mexicano le diera rebufo para ganar ese empuje extra que pudiera ayudarle a limar las distancias con Hamilton. Y vaya si lo hizo: le endosó medio segundo que después, en el intento final, no pudo recuperar.

Carlos Sainz saldrá desde una meritoria quinta plaza y Fernando Alonso se quedó fuera de la Q3 y partirá el undécimo

El heptacampeón se tuvo que conformar con un crono que le vale para salir desde la segunda plaza que, si bien no es lo perfecto, mantiene intactas sus opciones. Habría sido más fácil que Bottas le hubiese dado rebufo a él, pero el finlandés apunta a despedirse de Mercedes con un nuevo fin de semana decepcionante. De momento, para algo que tenía que aportar, no lo ha hecho. La clasificación de Abu Dabi es el inicio de la carrera más que en otros circuitos: de doce carreras disputadas aquí, solo se ha ganado una saliendo desde más atrás de la primera fila de la parrilla (Kimi Raikkonen, que partía cuarto en 2012).

La emboscada de Red Bull a Mercedes puede confirmarse este domingo por partida doble. A la brillante pole de Verstappen se le une que el neerlandés saldrá a carrera con neumáticos blandos, que fue con los que hizo su mejor vuelta en la Q2. Con estas ruedas ensayó en tandas largas el viernes y demostró una gran competitividad, por lo que en el primer tercio de la carrera puede sacarle una gran ventaja a un Hamilton que saldrá con neumáticos medios. La actuación de los equipos de boxes durante los cambios de neumáticos será aún más crítica en esta carrera, ya que pueden ser claves para el devenir de la misma.

Será además una pelea de tú a tú, ya que Sergio Pérez saldrá cuarto: entre los dos 'lobos' y él se coló el inesperado Lando Norris que tratará de volver al podio y demostrar que McLaren no está tan mal como parecía en carreras anteriores. El último puesto del cajón se venderá muy caro: al británico y al mexicano se une un Carlos Sainz que cuajó una magnífica quinta posición en la clasificación, y que tratará de cerrar el año con un trago de champán (o el sucedáneo que dan en Abu Dabi). Para ello tendrá que frenar el empuje de Valtteri Bottas, del que se espera que haga algo más que el ridículo en su última carrera como piloto de Mercedes.

El enfado de Alonso

La última clasificación del año acabó con Fernando Alonso notablemente enfadado. Daniel Ricciardo le estorbó cuando estaba afrontando la recta final de la Q2, impidiéndole que mejorase su tiempo. Quedarse fuera de la Q3 le generó una gran frustración al asturiano, que pedía «tarjeta amarilla o roja», sin decir su objetivo pero claramente refiriéndose al australiano.

Alonso no fue el único en verse afectado por el tráfico: la progresiva mejoría de las condiciones de pista convirtió los últimos instantes de la Q2 en un atasco de la M30 un lunes por la mañana, y aunque varios pilotos no pudieron mejorar por esto, Michael Masi decidió que no merecía sanción nadie. Habría que ver qué hubiera decidido de no ser esta la carrera que va a decidir quién es el campeón del mundo de 2021.