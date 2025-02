david sánchez de castro Madrid Sábado, 26 de octubre 2019 | Actualizado 27/10/2019 01:08h. Comenta Compartir

Max Versatappen no saldrá desde el primer puesto del GP de México de Fórmula 1, una carrera que se le da excepcionalmente bien ya que ha ganado en los dos últimos años, pese a haber sido el más rápido en la clasificación. Lo hará cuarto, detrás de Charles Leclerc, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton, después de que los comisarios decidieran sancionarle con tres posiciones por no frenar cuando debía y, además, jactarse de haberse saltado la norma.

La pole de Verstappen estuvo en entredicho incluso desde el mismo momento de lograrlo. Los comisarios sacaron la consecuente doble bandera amarilla por el accidente de Bottas, pero el neerlandés no pareció darse cuenta. Sólo así se explica que mejorase su tiempo en el tercer sector del circuito, cuando debería haber aflojado de haber hecho caso a los avisos de los comisarios.

Los precedentes eran claros, los más recientes de 2018. A él mismo le endosaron cinco posiciones por una acción similar en el GP de Rusia, a Ericsson le cayeron otras tantas en China y a Vettel fueron tres en Estados Unidos. Pese a que él mismo admitió que había visto el accidente y que no frenó, la FIA demostró que en el 'minisector' entre las dos banderas banderas amarillas no mejoró, por lo que su pole era legal. Sin embargo, cuando le preguntaron en la rueda de prensa al respecto, Verstappen no sólo confesó que era consciente del accidente, sino que además no hizo ni amago de frenar. Los comisarios tomaron en cuenta esta declaración, le llamaron y, tres horas y media después, le castigaron con tres posiciones.

Realmente, al neerlandés le daba relativamente igual. El circuito de México es uno de sus predilectos porque ha logrado las victorias en 2017 y 2018, y en ninguno de los dos casos lo hizo desde la pole. No le hizo falta en esas dos ediciones y, por lo visto en los libres cuando hizo tandas largas, tampoco debería serle imprescindible falta este domingo.

No obstante, los grandes beneficiados de la gran boca de Verstappen fueron los de Ferrari. Desde el viernes, tanto Charles Leclerc como Sebastian Vettel se las prometían muy felices porque a su gran ritmo a una vuelta y a tandas largas se une que la altísima degradación en los neumáticos que sufren otros se padece menos en los coches rojos, lo que les convierte a priori en grandes favoritos para la carrera de este domingo. Queda por ver hasta qué punto el ritmo de los Mercedes puede darles respuesta.

El que no tuvo mayores problemas fue Carlos Sainz. El madrileño jugó como los grandes, especialmente en la Q2 cuando se la jugó montando neumáticos medios para tratar de pasar a la Q3. No lo logró y tuvo que montar los blandos, pero a valentía no le ganan. «Ya estamos empezando a pensar más como un equipo un poquito más grande, intentando pasar con el neumático medio. Eso es significativo e importante para nosotros», se congratuló.

Lewis Hamilton tendrá difícil consumar su sexto título, ya que saldrá cuarto y su compañero Valtteri Bottas, sexto. Precisamente el finlandés fue el protagonista de la resolución de la clasificación de este sábado, merced a un fuerte accidente en la última curva del circuito. El incidente propició que nadie mejorase su tiempo… al menos en teoría.

150 intoxicados en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Más allá de lo deportivo, la gran comidilla (nunca mejor dicho) en el paddock de México es el estado de salud de muchos de sus visitantes. En concreto, de unos 150 que han tenido que ir a visitar el centro médico.

El motivo es un virus estomacal que ha hecho estragos. Mecánicos, miembros de los equipos de logística o departamentos paralelos e incluso pilotos, como es el caso del de Toro Rosso Pierre Gasly o de la colombiana Tatiana Calderón, que compite en la Porsche Supercup, se vieron afectados en mayor o menor medida de una intoxicación masiva que ha afectado al paddock.

El piloto francés demostró un gran pundonor, porque incluso pese a esos problemas físicos (que se unen a las dificultades ya habituales de un Gran Premio) llegó a clasificarse entre los diez primeros. Gasly es uno de los 'enemigos' más peligrosos que tiene Carlos Sainz este fin de semana, dado que el madrileño debe acabar delante de él y de Alex Albon si quiere sostener la sexta posición de la clasificación general.