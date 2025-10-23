Verstappen, a confirmar su remontada en el Hermanos Rodríguez

David Sánchez de Castro Jueves, 23 de octubre 2025, 16:07 Comenta Compartir

Hace apenas dos meses, Max Verstappen daba por hecho que iba a tener que ceder la corona. Después de cuatro títulos consecutivos, su ciclo exitoso escribía sus últimos versos para dar paso a uno de los pilotos de McLaren. A finales de agosto había más de 100 puntos de diferencia entre él y el líder, que sigue siendo hoy como entonces Piastri, y pensar en que esa diferencia se podía acortar era prácticamente una temeridad. McLaren había demostrado una fortaleza tal que solo ellos mismos agrietaban con órdenes de equipo absurdas, líos entre sus pilotos que nadie podía explicar y despistes impropios de dos corredores, Piastri y Norris, que se han encontrado en ese momento dulce que todo deportista sueña y que le permite abordar el objetivo máximo: ser campeón del mundo.

Qué lejos queda aquel verano. Con el otoño ya encima y empezando a sentir los primeros roces de la ropa de invierno, las candidaturas papaya se han enfriado. Después de conquistar el título de constructores, algo que iba a caer de puro maduro tarde o temprano, se han topado con la difícil situación de que ya no pueden refrenar a uno de sus pilotos para beneficiar al otro. Piastri afronta el GP de México con solo 14 puntos de ventaja sobre Norris, por lo que el británico no dudará en meterle el coche a su propio compañero si eso le permite recortarle. Contando con este fin de semana quedarán 141 puntos en juego y por tanto ni uno ni otro pueden ceder nada, tanto entre ellos mismos como hacia su gran enemigo.

Y es que Max Verstappen está en esa posición en la que ni él mismo había creído. En ese final de agosto, durante el GP de su Países Bajos natal, afirmaba que era de locos apostar por sus posibilidades para ser campeón del mundo por quinta vez consecutiva. Ahora tiene ese objetivo a 40 puntos, una diferencia que puede acortar a menos de una carrera si la suerte se alía con él este fin de semana. El bajón evidente —y sospechoso— de McLaren con respecto a sus rivales directos por las victorias ha permitido ver no solo a Verstappen ganar tres de los últimos cinco Grandes Premios, sino también una buena cantidad de alternativas en la lucha por el podio: Russell, Leclerc o incluso Sainz se han colado en el cajón en las últimas citas disputadas, lo que invita a ser ciertamente optimistas a la hora de prever una buena carrera —al menos con variables— en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sainz 'coloniza' la expectación, pese a la sanción

La febril afición local no tendrá a su ídolo Sergio Pérez en pista —sí el año que viene, con Cadillac— tendrá la ocasión de ver peleas tanto arriba, donde se ha tornado inesperadamente emocionante la lucha, como por abajo. La zona media se ha convertido en una burbujeante pelea entre muchos candidatos a completar la zona de los puntos, entre los que están los dos españoles.

Carlos Sainz, ganador aquí en 2024 —su última victoria en F1, de momento—, es el protagonista del cartel oficial de la carrera, junto a Verstappen, que para eso es el agitador de este año, y Hulkenberg porque… por algo habrán decidido que sea el alemán de Sauber. El madrileño está cuajando una gran actuación en esta fase del campeonato, y tras el podio de Bakú las sensaciones son totalmente distintas. Para este fin de semana, no obstante, no lo tendrá fácil. Su error en Austin, donde embistió a Antonelli sin miramientos, le ha costado una sanción de cinco posiciones en parrilla que tendrá que cumplir sin remedio. Habida cuenta de este hándicap, deberá tener un sábado casi perfecto para clasificar lo más arriba posible y minimizar el castigo hasta donde pueda. Además, tendrá menos tiempo en pista para probar ya que le toca dejar su monoplaza al probador Luke Browning, tal y como manda la normativa.

Fernando Alonso, que sí disputará todos los libres —Stroll es el piloto de Aston Martin que dejará su AMR25 al canterano Jak Crawford—, quiere resarcirse de las pobres sensaciones de Austin. Este no parece el circuito más propicio para ello, si bien tiene ambiciones altas. Lo mejor para él es que las noticias que llegan desde Silverstone, donde ya se están afinando los retoques principales para el ansiado AMR26, son muy buenas. Hasta que llegue la próxima temporada, el asturiano tendrá que ser la bandera del equipo.