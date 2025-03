Lección de recuperación de Sainz para seguir soñando en Imola

david sánchez de castro Sábado, 23 de abril 2022, 17:35 | Actualizado 18:42h. Comenta Compartir

Max Verstappen es el ganador del primer sprint del 2022 tras imponerse a Charles Leclerc en la carrera a 21 vueltas sobre la que se decidió la parrilla del domingo. El neerlandés, que también fue el 'poleman' el viernes (con lo que los estadísticos verán calmados su TOC al verle salir primero en la carrera real), se impuso a Charles Leclerc en una nueva edición de este nuevo formato con el que la F1 quiere menear un poco el 'cocotero' del éxito y atraer a más público.

La carrera en sí tuvo poca emoción. Fueron 21 vueltas en las que se asumieron los riesgos justos y de no haber la degradación inesperada que sufrieron algunos pilotos, lo más probable es que la configuración de la parrilla hubiera sido prácticamente igual que el resultado final en meta. Aunque ahora se obtiene mayor premio en forma de puntos, los corredores aún son muy conscientes de que lo que importa es el domingo. Esa falta de riesgo propició que algunos de los que se la jugaron sí obtuvieran premio y otros no tanto.

De los que salieron sonrientes, el que más lo estaba era Carlos Sainz. El error del viernes le costó un accidente, trabajo extra para sus mecánicos y una discutible décima posición en parrilla para este sábado. Con un coche netamente superior al de la zona media, una buena dosis de valentía y la pizca de suerte necesaria para esquivar accidentes cuando se sale atrás (que se lo digan a Gasly y Zhou, que chocaron entre ellos por un exceso de optimismo del francés), Sainz remontó hasta la cuarta posición, lo que además de darle 5 puntos le otorga una posición de parrilla para el domingo más que aceptable en busca de un nuevo podio o, quizá, algo más.

Sainz demostró desde la salida que no se iba a guardar nada en las 21 vueltas que tenía disponibles. En los primeros metros ya había ganado dos posiciones y, tras el periodo del coche de seguridad, puso en su punto de mira a su buen amigo Fernando Alonso para adelantarle. Consciente de que el F1-75 es un monoplaza muy superior con respecto al Alpine A522, tardó apenas dos giros en arrebatarle el séptimo puesto. Pronto claudicaron Kevin Magnussen con el sorprendente Haas y Daniel Ricciardo con el McLaren, y a falta de dos giros para la meta, lo hizo Lando Norris. Completado el objetivo y sin posibilidad de alcanzar a Sergio Pérez por el tercer puesto, Sainz dio por bueno el cuarto final en esta carrera corta.

Pese al resultado, Sainz admite que no está a gusto con el coche. El 'porpoising', ese molesto cabeceo que padecen casi todos los coches, sigue siendo una pesadilla para él. «No acabo de de ir al 100% cómodo con este coche. Estoy peleando todo lo que puedo para encontrar ese 'feeling', pero en un fin de semana al sprint la verdad es que no he podido probar las cosas que me gustarían. Hasta entonces a seguir trabajando duro para ver qué puedo encontrar, y sino pues... ya llegará», se resignó el madrileño.

Entre los que no tuvieron tanta fortuna o buen tino estuvo el propio Fernando Alonso. Ya en la vuelta de formación detectó que algo no iba bien y su coche se quedó clavado en la parrilla. Se reincorporó, pero luego en la salida volvió a fallar algo. El embrague está en todas las miradas, ya que no es habitual que Alonso yerre en ese punto, pero ya será para más adelante. En esta carrera, el asturiano no solo perdió dos posiciones en los primeros metros, sino que acabó cediendo con Valtteri Bottas en la recta final porque la degradación fue mucho mayor de la esperada. «Tendremos que estudiar qué ha ocurrido», se resignaba un decepcionado Alonso que ha perdido una oportunidad de oro para puntuar aunque no estará en mala posición de arrancada para este domingo.

Vestpappen y Red Bull quieren brindar

Aunque solo ha acabado una carrera en lo que va de año, el campeón del mundo Max Verstappen se presenta como el favorito para este domingo. 'Poleman' el viernes, ganador del sprint el sábado, la altísima degradación que sufrió Charles Leclerc translució en forma de 'graining' que, al final, le privó de la victoria. El neerlandés tratará de hacer buena esa suerte de doble que lleva, sin dejar de lado a un Sergio Pérez que con buen ritmo puede ser un gran rival no sólo para Sainz, que sale detrás de él, sino para un Charles Leclerc que tendrá que sujetarle.

Tras tres carreras amargas, quizá la de Imola, irónicamente en territorio Ferrari, sea en la que Red Bull se permita el lujo de brindar con unas buenas margaritas.