Stroll disputará el GP de Baréin con la muñeca recién operada y sin probar el coche

David Sánchez de Castro Jueves, 2 de marzo 2023, 10:54 Comenta Compartir

Lance Stroll no se perderá el inicio de la temporada 2023. El piloto canadiense se pondrá al volante del Aston Martin AMR23 para rodar junto a Fernando Alonso en el primer Gran Premio del año, en Baréin, pese a que apenas una semana antes se había roto la muñeca por un «desafortunado accidente», según explicó.

El hijo del dueño del equipo se perdió los test de pretemporada después de caerse en bici mientras pasaba unos días en España. Como consecuencia, se rompió una muñeca y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, pero la recuperación ha ido mejor de lo previsto y, finalmente, estará en la parrilla para el inicio de la temporada.

«Fue un accidente desafortunado: me caí de la bicicleta cuando mi rueda pilló un agujero en el suelo, pero afortunadamente el daño no fue significativo y una cirugía menor exitosa en mi muñeca derecha solucionó el problema muy rápidamente. Desde entonces, he estado trabajando duro con mi equipo para asegurarme de que estoy en plena forma para competir este fin de semana», expresó. Aunque tendrá que someterse a las preceptivas pruebas médicas por parte de la FIA, todo apunta a que Stroll estará disponible para debutar en un coche en el que no ha rodado aún más allá del día de 'shakedown'.

Su presencia implica que Felipe Drugovich, el probador del equipo, tendrá que esperar su oportunidad para debutar en Fórmula 1. Tanto él como Stoffel Vandoorne, el otro probador, estarán presentes en el circuito por si acaso.