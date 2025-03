El sheriff es Carlos Sainz

David Sánchez de Castro Domingo, 23 de octubre 2022, 01:31 Comenta Compartir

Los grandes campeones saben crecerse en la dificultad y aprovechar las oportunidades, y Carlos Sainz hizo lo propio en esta clasificación del GP de Estados Unidos. El madrileño no necesitó esperar a ver qué hacían los penalizados, como su propio compañero Charles Leclerc o Sergio Pérez, uno de sus grandes rivales para el subcampeonato del mundo. El español cuadró una vuelta perfecta en el momento idóneo: cuando todas las miradas estaban mirando a otro sitio. Que fuera su compatriota Álex Palou, probador de McLaren y campeón de la IndyCar en 2021, le dio más enjundia a la ceremonia.

La ocasión es perfecta para que Sainz se reivindique. El madrileño partirá con ventaja frente a Leclerc, que con la sexta unidad del turbo que anunciaron este sábado, cede 10 puestos que le obligaban a intentar una primera fila en meta para minimizar daños. Con el resto de penalizados no saldrá 12º sino un poco más arriba, pero no será sencillo para él. El español será, por tanto, la punta de lanza de Ferrari en esta carrera, lo que a su vez es una oportunidad y una responsabilidad. Una victoria aquí le quitará un enorme peso de encima.

Pero visto lo visto, este domingo puede ser una fiesta para Red Bull, o bien un homenaje perfecto a su fundador, Dietrich Mateschitz, cuya muerte a los 78 años se confirmó instantes antes de que se disputara la clasificación. Aunque la vía 'fácil' es un doblete, la penalización de cinco puestos de Sergio Pérez lo pone un poco más difícil pero ni mucho menos imposible. De hecho, Verstappen parte como el gran favorito a ganar e igualar así el récord absoluto de victorias en una temporada, con 13. Tras conquistar su segundo Mundial, solo le queda para motivarse batir marcas ya que su labor la ha hecho a la perfección.

Alonso, penalizado, le mete un buen repaso a Ocon

En Alpine la tensión se corta con un cuchillo, y no precisamente porque los resultados deportivos no acompañen. La gestión de la salida de Fernando Alonso está siendo digna de estudio en los gabinetes de crisis, justo para mostrar lo que no se debe hacer.

Después de probar en los últimos GPs diferentes soluciones para el suelo, el equipo anglofrancés anunció que llevarían a Austin una evolución completa en este… pero no en el coche de Alonso. Ocon será el único que estrene esa solución porque dan por hecho que al español, para lo que le queda en el convento, no le conviene tener muchos más datos de los que ya se llevará a Aston Martin. Hasta aquí, desde el punto de vista interno, es razonable que opinen esto y actúen en consecuencia.

Peor lo tienen para justificar que en un circuito en el que la parrilla determina buena medida del resultado (nadie ha ganado saliendo desde más lejos de la primera fila) que le penalicen. Alonso montará su sexto motor de combustión, el ICE, por lo que penalizará cinco puestos con respecto al 9º crono que logró en la clasificación. El asturiano tendrá que remontar desde ahí atrás, sin las mejoras previstas y dando por hecho que no tendrá ningún problema más, que visto lo visto nadie descarta.

La resignación ya se ha hecho el pan suyo de cada día, por lo que apenas notó mucho la diferencia. Visto lo que le ha costado mantener el coche sin trompear, algo que ni mucho menos le disgusta, el espectáculo está garantizado para este domingo. Entre ceja y ceja, los puntos… y con algo de suerte, por delante de Ocon. Parte con sobrada ventaja, porque el francés hizo el ridículo más espantoso: ni siquiera pasó de la Q3. El 18º tiempo que hizo con el suelo nuevo, con el equipo jugando a su favor y con el viento soplándole de espalda dan buena muestra de que al final no es tan fiero el león como lo pintan. Ocon no estuvo a la altura y eso es un problema para Alpine, que necesita de sus puntos para garantizar el 4º puesto en el Mundial de constructores. Alonso no pudo evitar la sonrisa.