La victoria más imprevista de Lewis Hamilton

Sainz: «No entiendo muy bien qué ha pasado»

Carlos Sainz se quedó fuera de los puntos, tras una carrera en la que, admitió, acabó un poco desconcertado. «Complicado, pero no entiendo muy bien qué ha pasado, por qué hemos perdido tantas posiciones en el 'safety car'. He parado justo antes de que saliese, y eso me ha hecho perder muchas posiciones», explicó ante los medios.

«Hasta entonces habíamos perdido la posición con Pérez, pero creía que teníamos ritmo suficiente para intentar algo hacia el final, pero no sé. Hemos perdido muchos puestos ahí, cuando ha empezado el baile de cambio de neumáticos, de intermedios a seco otra vez, no sé muy bien por qué», admitió.

A esa incertidumbre se unió una mala gestión de un adelantamiento, que costó un castigo. «Creía que el Sauber era doblado, y no era doblado, le podía adelantar. Le he adelantado, luego le he intentado devolver la posición porque me han dicho que se la devolviese, y no ha querido, me ha dejado pasar. He supuesto que tenía un problema», confesó Sainz al acabar.

Por su parte, Fernando Alonso se mostró resignado tras una loca carrera en la que no pudo hacer nada. «La apuesta salió mal hoy. Salimos bastante bien, íbamos rodando cerca de los puntos y cuando cayeron dos gotas decidimos arriesgar, pues la previsión era de lluvia muy fuerte en unos minutos», comenzó explicando el asturiano.

«Íbamos con las ruedas de agua y no llovía, por lo que tuvimos que entrar de nuevo y poner las de seco. Todas esas paradas nos relegaron a las últimas posiciones y, a partir de ahí no pudimos hacer nada, pero había que intentarlo. Nos podía salir muy bien o muy mal, pero estábamos fuera de las posiciones de puntos, por lo que no perdimos mucho», resumió un Alonso que acabó la carrera 16º, lejos de lo previsto.

La lluvia fue el factor determinante del resultado, ya que opina que en seco habrían podido acabar «noveno o décimo». «Cuando estás atrás no tienes nada que perder y arriesgas. Seguramente hemos recogido buena información con los dos coches y ojalá en Hungría podamos estar en los puntos», sentenció.