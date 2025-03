Sainz y sus luchas con Leclerc: «Hemos estado cuatro años así»

David Sánchez de Castro Domingo, 24 de noviembre 2024, 11:11 | Actualizado 15:57h. Comenta Compartir

Carlos Sainz vivió en 2023 uno de los Grandes Premios más complicados que recuerda, por lo que tenía unas ciertas ganas de revancha para este 2024. El podio sabe a gloria para él, aunque no es suficiente con lo que esperaba. Se topó con unos Mercedes imbatibles, especialmente un Russell al que ni siquiera vio después de la salida.

«Esperábamos ser fuertes con los medios, pero duraron poco y luego fue una carrera para limitar daños», explicó tras una «carrera dura» en la que «ojalá hubiera tenido ritmo para luchar con Russell». Fue un tercer puesto que sabe bien, especialmente después de aquel 2023. «Quería que Las Vegas me devolviera algo de lo que pasó el año pasado, pero tomaré este podio como suficiente. He estado mirando las alcantarillas todas las vueltas», admitía, entre bromas, frente a la fuente del Bellagio a las preguntas de Jenson Button y el actor de turno elegido.

También se recordará por las quejas de un Leclerc que exigió que Sainz, que no será su compañero en dos carreras, le dejara pasar. «Hemos estado así cuatro años», replicó al respecto. «Hemos luchado rueda a rueda en casi todas las carreras, somos muy competitivos y hemos luchado», dijo, tras insistir que, aunque «el tercero y cuarto podía haber sido mejorado» tampoco podían hacer mucho más ante el empuje de los Mercedes.

Alonso: «Ojalá pueda yo pelear con Verstappen y cambiar la historia»

Pese a una clasificación para olvidar y un Aston Martin que no le permite mucho, Fernando Alonso estaba razonablemente contento tras el GP de Las Vegas por acabar 11º. Más por las sensaciones que por el resultado. «Fue la mejor sesión de todo el fin de semana, porque en los libres y la clasificación no estuvimos cómodos. Nos queda un sabor amargo quedarnos tan cerca de los puntos. Ojalá subiéramos ya al coche, lo que nos da ganas para Catar», afirmó.

No hubo un cambio sustancial en el coche, más allá del combustible y lo que ello conlleva de peso extra, pero sí en una estrategia «muy agresiva». «Salir tan atrás y rozar el punto es muy bueno. Por el décimo luchas por un punto y lo hacemos porque somos competitivos», explicó, aunque no se conforman. «No podemos olvidar cuáles son nuestros objetivos, que en Catar será otra vez luchar por uno o dos puntos», insistió. Ahondando más al respecto, y aunque no es el objetivo que quiere, Alonso pelea cada punto como si fuera una victoria por respeto a sus mecánicos. «Tienes que aceptarlo, pero no conformarte. En el deporte se pierde más que se gana. Cuando lo das todo en la pista, los mecánicos lo darán todo cuando tengan que hacer media hora más de trabajo o dormir media hora menos. Pero no podemos conformarnos con estar detrás», analizó.

La noticia del día fue la consagración de Verstappen como tetracampeón y Alonso fue uno de los primeros en felicitarle. «Tiene que estar muy orgulloso porque no ha tenido el mejor coche en buena parte de este año. Sumó todos los puntos posibles y a veces más gracias a su pilotaje y su talento, como demostró en Brasil. Ha sido el mejor de este año y hay que felicitarle. Habrá que seguir buscándole puntos débiles, que de momento parece que no tiene», aseveró antes de un deseo que tanto él como sus mecánicos y sus aficionados tienen. «Todos los que han luchado con Verstappen no han podido evitarlo, ojalá pueda llegar yo para pelear con él y cambiar la historia», sonrió, pensando más en 2026 que en un 2025 que, salvo sorpresa, será muy similar a este año.