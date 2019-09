GP Singapur Sainz: «Era un día para haber ganado más» Carlos Sainz, durante el GP de Singapur. / EP Un choque con Nico Hülkenberg destrozó las opciones de un Sainz que se lamenta de perder puntos en una carrera propicia DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Domingo, 22 septiembre 2019, 19:15

Carlos Sainz no ocultó su decepción tras la pobre 12ª plaza con la que acabó el GP de Singapur. Todo comenzó por un toque con Hülkenberg, a quien el madrileño acusó de ser un poco optimista de más.

«He visto que me han dado un toque por detrás, luego me he imaginado que era Nico. Me ha venido a pedir perdón. Creo que hasta él sabe que quizás, cuando me ha visto abrirme ahí para atacar a Albon, ha sido un poco optimista», relataba un Sainz que le quitó hierro al asunto. «Son cosas de las carreras. Una pena que sea aquí en Singapur, donde adelantar es tan difícil», dijo sobre una carrera que apuntaba a ser un buen sitio para sumar.

«Teníamos un coche que incluso con los daños íbamos igual que el resto de mitad de parrilla. Una pena, porque hoy era para haber acabado séptimos fácil. Lando creo que ha acabado en esa séptima posición, por lo menos ganamos puntos a Renault, aunque no muchos. Hoy era un día para haber ganado más», resumió.