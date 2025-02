El 'reestreno' de China llega con un fin de semana sprint revolucionado

David Sánchez de Castro Jueves, 18 de abril 2024, 11:43 | Actualizado 15:51h. Comenta Compartir

Primero la pandemia, luego los rebrotes, más tarde que no había hueco en el calendario y al final un sospechoso e inexplicado 'no' en el último momento El Circuito Internacional de Shanghái se ha ausentado del calendario de la Fórmula 1 durante la friolera de cinco años. Desde 2019, China no ha sido una parada del 'gran circo', hasta el punto de que incluso había muchos que no lo echaban de menos. Sin ser un trazado de los que marcan época, no es ni mucho menos uno de esos circuitos que sobran. Su bien recordada primera curva, su larga recta de atrás, su zona virada… Tiene cosillas que lo hacen interesante.

Pero este fin de semana, además de por su regreso al calendario, el de China es un escenario de laboratorio. La Fórmula 1 sigue dándole vueltas al formato sprint, ese invento que se sacaron de la manga para dar una razón extra a los aficionados para que sigan la carrera de una manera diferente. Esta configuración de gran premio busca que los tres días de acción en pista tengan algo interesante que ver: que los viernes no sean irrelevantes a efectos de espectáculo. Eso tiene sus contrapartidas, como que en las carreras cortas de los sábados nadie se la jugaba más de lo imprescindible o que la clasificación del viernes para el domingo quedara muy lejana.

Así, en China se estrena una vuelta de tuerca. Hoy se disputarán los primeros (y únicos) libres del fin de semana, para después disputar la 'sprint shootout' o clasificación de la carrera sprint. Esta dura poco menos de 45 minutos, pero determina la parrilla de la carrera del día siguiente, que se mantiene sobre 100 kilómetros o, lo que es lo mismo, 19 vueltas o 60 minutos. El sábado vivirá una carrera y una clasificación: la citada 'sprint' y solo tres horas y media después, la sesión habitual con Q1, Q2 y Q3 en la que los pilotos buscarán la posición del día siguiente en la carrera real.

¿Será útil este cambio? Hay serias dudas. Si antes los pilotos eran muy conservadores en el sprint, todo apunta a que con este cambio lo serán aún más y no arriesgarán sus monoplazas a un accidente por conseguir unos pocos puntos (solo suman los 8 primeros) con tan poco margen entre la carrera corta y la clasificación. Por mucho que el parque cerrado se abra entre una tanda y otra, el intenso trabajo al que se tendrían que someter los mecánicos por un eventual accidente o avería quizá no es lo idóneo. Los propios pilotos tienen serias dudas, pero no así los activos fans chinos, que han agradecido este gesto de la organización para poner en valor su regreso como parte activa del calendario.

Alonso, encantado tras su renovación

El GP de China también es el primero desde que se confirmó la continuidad de Fernando Alonso, al que se vio este jueves mucho más relajado y contento. Aunque ya lo había dicho, ahondó en sus motivos para seguir no solo en la Fórmula 1 a sus casi 43 años, sino en Aston Martin en concreto.

«Nos sentamos tras Japón y en uno o dos días alcanzamos un acuerdo y lo anunciamos. Fue muy simple, mucho más de lo que parece», resumió en la rueda de prensa oficial del GP de China, al que hace más de una década fue el piloto que tenía al lado, Guanyu Zhou, como aficionado. El corredor de Stake F1 (antigua Sauber, próxima Audi si estos no se echan atrás) nunca ha ocultado que de pequeño fue un alonsista declarado y que la figura del español le motivó para perseguir su sueño de estar allí.

El movimiento de Alonso puede determinar también el destino de otros pilotos, como Carlos Sainz, que está cuajando un inicio de temporada memorable, con tres podios en tres carreras disputadas y una cuarta que se perdió por la apendicitis. El madrileño es consciente de que, pese a la renovación de su compatriota y viejo amigo, es su rendimiento el que marca el devenir de su destino. «Seguro que mis mejores opciones siguen abiertas, lo que creo que es positivo y es algo que, evidentemente, requiere un poco de tiempo, dada la situación del mercado. Va a hacer falta algún tiempo para que todo el mundo se decida y tome sus decisiones, pero las buenas opciones siguen abiertas. No ha habido ningún avance en las dos últimas semanas, así que no hay nada de lo que informaros. Cuanto antes se llegue a un punto, cuanto antes se desarrolle todo, mejor porque, al mismo tiempo, no es que esté afectando a mi rendimiento este año, pero cuanto antes te lo quites de la cabeza y de la situación, mejor», admitió ante los medios.

