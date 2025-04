Red Bull esconde las cartas en la presentación del RB18

david sánchez de castro Madrid Miércoles, 9 de febrero 2022, 18:35 Comenta Compartir

La Fórmula 1 y la geopolítica son tan intrínsecamente paralelas que incluso en el uso de la comunicación se parecen. Baste con ver que cualquier buen diplomático nunca da toda la información ni muestra todos los documentos en su poder para poder gozar de ventaja. En las presentaciones de los nuevos coches de Fórmula 1 para esta temporada 2022 ocurre algo similar, al menos entre los que se presuponen candidatos a victorias.

Por eso, en Red Bull no arriesgaron este miércoles lo más mínimo: no mostraron su coche. El RB18 que se vio en la larga presentación en vídeo que compartieron no fue el nuevo coche que van a usar sus pilotos en lo que se presume como una de las campañas más intensas de los últimos tiempos. Hay mucha expectación en ver lo que serán capaces de hacer Max Verstappen y Sergio Pérez al volante del nuevo monoplaza que ha diseñado Adrian Newey.

El RB16B se confirmó como un coche duro, fiable, rápido y consistente, lo que les permitió pelear hasta la última vuelta de la última carrera (literalmente) por el título. El neerlandés, que recuperará la vieja tradición de llevar el número '1' (algo que no ha ocurrido en esta era híbrida porque Lewis Hamilton siempre apostó por su '44' personal), tiene no solo que mantener la tónica, sino demostrar a quienes aún dudan de que lo ocurrido en 2021 no fue fruto de la casualidad.

En un momento de máximo cambio, Red Bull decidió guardarse todo. Literalmente: mostraron la maqueta que la FIA usó el año pasado en Silverstone para dejar intuir la nueva normativa pero con los vinilos de los nuevos patrocinadores. Quizá sea aquí donde más han sorprendido los de Milton Keynes. En la parte trasera, donde estaba la pegatina de 'Honda', ahora luce la nueva marca para competición del fabricante japonés, HRC, que es la que ya usaban en el Campeonato del Mundo de MotoGP. Además, estrenan patrocinador principal, Oracle, por lo que el nombre oficial del equipo será Oracle Red Bull Racing.

Por lo demás, es exactamente lo ya visto. Hasta los humildes Haas se atrevieron más al enseñar un coche ligeramente modificado. Esta maqueta del RB18 que presentaron contaba con los mismos alerones de tres planos, los mismos pontones laterales y tomas de aire anchas, las mismas ruedas de 18 pulgadas semicarenadas en el interior, las mismas líneas onduladas en el alerón trasero y la toma de aire superior… En definitiva, para el ojo entrenado, nada que no se viera ya hace meses.

«Una hoja en blanco para todos»

No es casual. Pocos mejor que Adrian Newey, máximo responsable técnico y autor de las obras de arte que convirtieron a Sebastian Vettel en tetracampeón del mundo ya en el pasado, saben de la importancia de saber aprovechar los agujeros de la normativa para poder exprimirlos. Lo avanzaba Christian Horner en la presentación: entre este coche y el que se vea en las pruebas de Barcelona y Baréin, y entre estas y la primera carrera de la temporada, habrá numerosas novedades. «Con los nuevos cambios en la normativa de este año, toda la filosofía ha cambiado, lo que significa que cada componente es diferente al del año pasado. Es una hoja en blanco para cada todos», avanzaba.

En este sentido, también será un nuevo escenario para los propios pilotos. La preparación física ha cambiado, dado que presumiblemente serán más duros de dominar, pero incluso deberán adaptar su estilo de conducción. En este sentido, el defensor del título está relativamente tranquilo. «Me siento recargado y listo para volver a pilotar. Me siento bien y es importante que te prepares de la mejor manera posible físicamente, especialmente cuando las cosas están cambiando con la nueva normativa», adelantaba Verstappen. «Sobre el coche, no sabemos qué esperar del todo, así que estoy emocionado de ver cómo se comporta en la pista por primera vez. La mayor adaptación de esta temporada serán las nuevas normas, necesitaremos algo de tiempo para acostumbrarnos al coche. No es como si simplemente te subieras y es una actualización del año pasado», advertía. Por lo demás, llevar el '1' no le añade un extra de presión. «Simplemente haré lo que hago todo el tiempo porque no creo que haya ninguna razón para ser diferente», confesaba.

El próximo monoplaza que verá la luz, este previsiblemente con alguna novedad más, será el nuevo Aston Martin, con el que Sebastian Vettel y Lance Stroll buscarán confirmarse como unos candidatos a meterse en la zona alta… o con el que volverán a defraudar.