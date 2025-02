Pole para Checo Pérez en Arabia; Sainz tercero

david sánchez de castro Sábado, 26 de marzo 2022, 20:13 | Actualizado 21:09h. Comenta Compartir

La temporada 2022 de Fórmula 1 sigue empeñada en dar sobresaltos, y la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí es un ejemplo de ello. Primero, porque el triunfador no entraba en todas las quinielas: se preveía que Red Bull iba a ser el único equipo con posibilidades de evitar una pole de Ferrari, pero no que fuera Sergio Pérez. El mexicano saldrá por delante de Charles Leclerc y de Carlos Sainz, que, pese a los problemas de 'porpoising' –ese incesante y molesto cabeceo que padecen muchos de estos coches–, fue el más rápido de la Q1 y la Q2.

Aunque la sensación para Sainz es que el tercer puesto de la parrilla sabe a muy poco, consciente de que aún puede luchar por la victoria este domingo, la mejor noticia para él es que pudo apretarle las tuercas a Charles Leclerc. El líder del campeonato sigue siendo uno de los grandes candidatos, con permiso del español y de Pérez, que está pleno de confianza. Una de las grandes dudas será el comportamiento de Max Verstappen, que se quedó corto en su último ataque. Aunque el neerlandés tratará de demostrar sus galones, no tendrá fácil llegar al podio.

El cuarto puesto del '1' podría leerse como un mal resultado, de no saber el resultado del que fue el gran enemigo de 2021. Lewis Hamilton no disputó más que la Q1, ya que cayó eliminado a las primeras de cambio. No hubo accidentes, como le pasó en Brasil 2017, que hasta ahora era su última vez en quedarse fuera a las primeras de cambio, sino simplemente que no encuentra el ritmo óptimo en el W13. Mientras su compañero George Russell pasaba de rondas, sufriendo eso sí, él se tuvo que bajar del monoplaza plateado después de la primera tanda. Saldrá en una pobre 16ª posición y nadie lo entiende, ni él mismo. Su respuesta cuando le preguntaron: «Solo quiero irme a casa». ¿Usará como excusa el ataque de los hutíes el viernes para justificar su absoluta desconexión en este fin de semana?

La eliminación de Hamilton en la Q1 estaba siendo la noticia de la clasificación, pero un tremendo susto en medio de la Q2 hizo temer lo peor a todos. Restaban cinco minutos para que acabara, cuando Mick Schumacher perdió el control de su Haas a la salida de la curva 12. El día anterior, Fernando Alonso había controlado el Alpine en ese mismo punto, pero el alemán no tuvo los mismos reflejos y acabó estrellándose con violencia contra el otro lado de la pared. La organización se preocupó seriamente, vista la violencia del golpe, y no mostraron repeticiones del accidente hasta pasados unos minutos, cuando se confirmó que Mick estaba bien, consciente y que incluso había hablado con su madre por teléfono desde el centro médico al que le evacuaron. No obstante, por protocolo sanitario y precaución, decidieron llevarle al Hospital Rey Fahd de las Fuerzas Armadas, en Yeda, para que le realizaran pruebas.

Alonso, séptimo

Aún con el susto en el cuerpo, y pasada casi una hora sobre el horario previsto, se reanudó la clasificación, con Sainz y Leclerc como los favoritos por la pole hasta que les sorprendió Pérez, que ha tardado 215 grandes premios en lograr la primera de su cuenta particular.

Por detrás, el interés estaba puesto en Alpine. Tanto Esteban Ocon como Fernando Alonso sacaron lo máximo de un A522 que aún no está para colarse en los puestos de honor. El rendimiento del monoplaza rosa es netamente mejor que en Bahréin, lo que permitió a los dos estar en el 'top 10' con relativa comodidad e incluso intentar llegar a la parte alta. De nuevo, fue el francés quien logró el mejor tiempo de los dos y saldrá en una más que decente quinta plaza, con el español en un séptimo que sabe a poco. En lo positivo: si Ocon es capaz de clasificar en esa posición, se da por hecho que Alonso también. Entre ambos, George Russell, que salvó los muebles con el sexto de parrilla para Mercedes, si es que se puede considerar esto un consuelo para el que era el equipo dominador hace no tanto.

Visto lo visto, la carrera de este domingo puede ser memorable. La cercanía de los muros añade un extra de riesgo para quienes busquen los límites… y también una oportunidad para quienes sepan aprovecharlos.